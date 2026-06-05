Copiso sigue batiendo récord de negocio con 323,6 millones, pero reduce a la mitad su beneficio por la crisis del porcino

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Copiso vuelve a marcar otro año más su récord de facturación, con 323,6 millones de euros, gracias al incremento en la actividad agrícola, donde toca techo con las ventas de 275.000 toneladas de cereal, pero también en la ganadera con la comercialización de 1.022.617 animales vendidos, si bien su beneficio se ha visto reducido a la mitad con respecto al año anterior, con 8,2 millones de euros frente a los 17 millones de 2024, debido al hundimiento de los precios del porcino. Son los resultados de 2025 que ha presentado este viernes a los socios en la asamblea general celebrada en el hotel San Francisco de la capital soriana.

Para el presidente de la cooperativa, Rubén Carramiñana, estos resultados son especialmente positivos al haberse obtenido en un contexto marcado por la evolución a la baja de los precios de los cereales y por la crisis del sector porcino al final del ejercicio. Es más, Carramiñana destacó que la incertidumbre seguirá presente durante 2026, condicionada por la evolución de los mercados internacionales, los precios de las materias primas y el contexto geopolítico. “Esperamos salvar los muebles, sin beneficios en el porcino pero tampoco con pérdidas”. El director gerente de Copiso, Pascual López Nuez, reconoció que 2026 ha arrancado con los precios en negativo, pero aseguró que hay tranquilidad porque llevaban años preparándose para una crisis que no llegaba y además los últimos años han estado trabajando con márgenes “bastante aceptables”.

Resumió que el volumen de negocio de Copiso durante el ejercicio 2025, incluyendo la participación en sociedades del grupo, alcanzó los 323.646.607 euros, lo que supone un incremento del 6,55% respecto al ejercicio anterior y un nuevo récord para la cooperativa.

Tras superar en 2024 la barrera de los 300 millones de euros, la que es la empresa de mayor facturación de la provincia de Soria consolida así una trayectoria de crecimiento sostenido basada en la fortaleza de su modelo cooperativo y en la integración de toda la cadena de valor agroganadera.

Además, del volumen total de negocio, 221.689.450 euros corresponden a la actividad propia de la cooperativa y 101.957.157 euros a las sociedades participadas.

La fábrica de piensos de Valcorba produjo durante 2025 un total de 263.731 toneladas, lo que representa un descenso del 6% respecto al ejercicio anterior. La reducción de la producción responde a diversos factores, entre ellos, el incremento de los animales destinados a vida, la menor intensidad productiva en algunos cebaderos de recría, cambios en los sistemas de cebo y los vaciados temporales realizados en determinadas explotaciones para acometer reformas de mejora.

No obstante, durante 2026 ya se observa una recuperación de esta tendencia. A esta producción hay que sumar las 137.970 toneladas suministradas desde otras fábricas, elevando el volumen total de pienso distribuido por el grupo hasta las 401.701 toneladas.

En cuanto al porcino, la comercialización de porcino alcanzó un nuevo máximo histórico con 1.022.617 animales vendidos por Copiso y las sociedades participadas, un 2% más que en el ejercicio anterior. Del total comercializado, 960.842 animales corresponden a porcino de cebo y 61.775 a reproductoras.

La integración de toda la cadena de valor, desde la producción de materias primas y la fabricación de piensos hasta la comercialización final, permite a la cooperativa mantener elevados niveles de eficiencia y competitividad, situándose entre las empresas de referencia del sector porcino español.

Lo cierto es que la actividad ganadera y agrícola de Copiso constituye un modelo plenamente integrado en el que ambas áreas se complementan y fortalecen mutuamente, generando valor añadido para los socios y contribuyendo al desarrollo económico del medio rural soriano.

También la campaña cerealista 2025-2026 registró una recogida récord de 275.247 toneladas procedentes de los socios de la cooperativa, casi un 26% más que en la campaña anterior gracias a una cosecha excepcional. Por cultivos, se recogieron 147.490 toneladas de trigo, 95.481 de cebada o 28.205 de centeno y triticale. En oleaginosas, la recogida alcanzó 15.392 toneladas de girasol, 4.452 de colza o 336 toneladas de cártamo.

Sin embargo, las ventas de fertilizantes se redujeron durante 2025, tras un ejercicio en el que las ventas habían crecido cerca del 22%. Así, alcanzaron las 37.218 toneladas, lo que supone una merma del 2,4% respecto al año anterior.

La plantilla de Copiso estaba integrada a cierre de 2025 por 174 empleados directos, 18 más que el año anterior. Este incremento responde a la diversificación de actividades y a la incorporación de nuevas líneas de negocio, reafirmando el compromiso de la cooperativa con la creación de empleo estable en la provincia. A esta cifra se suman cientos de puestos de trabajo indirectos vinculados a la actividad del grupo, reforzando el papel de la cooperativa como uno de los principales motores económicos del medio rural soriano. Además, durante 2025 se incorporaron 49 nuevos socios y se registraron 11 bajas por jubilación o cese de actividad, de modo que el número total de socios se sitúa en 1.394.

Así con todo, Copiso cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 8.272.043 euros. Aunque esta cifra representa aproximadamente la mitad de la obtenida en el ejercicio anterior, 17,2 millones de euros, debido a la evolución de los precios de mercado, la cooperativa logró alcanzar niveles récord de actividad en cereales y porcino.

La asamblea general aprobó el reparto de 4.952.515 euros en concepto de retorno cooperativo para las actividades de fabricación de piensos y comercialización de cereales, además de los excedentes de facturación distribuidos mediante complementos de precio sobre suministros y productos comercializados.

Los fondos propios alcanzaron los 74.204.047 euros a 31 de diciembre de 2025, un 6,92% más que el año anterior, consolidando la fortaleza financiera de la cooperativa. “En la medida en la que hay actividad los fondos propios no paran de crecer”, añadió López Nuez.

No hay que olvidar la inversión realizada por Copiso durante 2025, que ascendió a 10.701.564 euros, destinada a mejorar instalaciones, incrementar la eficiencia productiva y reforzar los servicios prestados a los socios. Se han adquirido las granjas de Valdisierro (Fresno de Cantespino en Segovia) y de Valdeláguila (Quintana Redonda), y se ha adecuado la de Lodares. Asimismo, se ha construido la segunda planta de blending en Almazán y se ha finalizado la nave de Rioseco.

Más allá de las variaciones anuales derivadas de los calendarios de ejecución de los proyectos, la cooperativa ha invertido más de 60 millones de euros durante la última década, con una media superior a seis millones anuales.

La estrategia de sostenibilidad de Copiso continúa avanzando mediante la implantación de energías renovables que permiten reducir emisiones, mejorar la eficiencia energética y disminuir la dependencia de fuentes convencionales. Actualmente, la cooperativa dispone de 2.800 kW de potencia fotovoltaica instalada en Valcorba,1.950 kW de biomasa para el aprovechamiento energético de madera procedente de labores de limpieza forestal y 950 kW de potencia asociada a sistemas de aprovechamiento térmico procedente del purín. Gracias a estas instalaciones, la reducción estimada de emisiones durante 2025 alcanzó las 2.272 toneladas equivalentes de CO₂.

Copiso desarrolló durante 2025 cuatro proyectos de investigación e innovación orientados a mejorar la sostenibilidad, la eficiencia productiva y el bienestar animal. Entre ellos, destaca Fertisos, programa de ensayos de fertilización orgánica cuyos resultados, validados por el Itacyl tras tres campañas de seguimiento, confirman la viabilidad del uso del purín como alternativa de fertilización, alcanzando rendimientos equivalentes o incluso superiores cuando su aplicación se realiza de forma adecuada.

Asimismo, continúan activos otros tres proyectos estratégicos, como son PROCACOP21, centrado en evaluar nuevas estrategias nutricionales y cruces genéticos para mejorar la productividad y la calidad de la carne de porcino de capa blanca; TEMACAREA02, destinado al diseño de estrategias para la prevención y diagnóstico precoz de mastitis en cerdas reproductoras mediante tecnología termográfica; y BESTSOWS23, orientado a optimizar el rendimiento reproductivo de líneas genéticas hiperprolíficas y reducir la mortalidad de los lechones durante la lactación.

Con estos resultados, Copiso reafirma su compromiso con la rentabilidad de las explotaciones de sus socios, la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del medio rural, consolidándose como una de las principales cooperativas agroganaderas de España.