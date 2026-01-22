El dolor en el mundo rural: otra barrera silenciosa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El mapa de la salud en España revela una profunda brecha territorial, especialmente cuando se trata de la prevención y el tratamiento del dolor. Mientras las grandes urbes concentran recursos y especialistas, los municipios rurales, a menudo olvidados, sufren en silencio las consecuencias de esta desigualdad. Sin embargo, una luz de esperanza emerge con el lanzamiento de una ambiciosa iniciativa que promete cambiar esta realidad, buscando que el lugar de residencia no sea un factor determinante en la calidad de la atención médica.

Esta propuesta innovadora, impulsada por la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, se ha concebido para disminuir la disparidad geográfica en la gestión del dolor. Su objetivo es claro: asegurar que tanto pacientes como cuidadores y profesionales sanitarios de las zonas menos pobladas tengan acceso a las herramientas y el conocimiento necesarios para abordar esta problemática. La estrategia combina pilares fundamentales como la formación acreditada, una coordinación asistencial robusta y un apoyo comunitario activo, elementos clave para tejer una red de atención integral.

“Nuestra esencia es la multidisciplinariedad; nos adaptaremos a cada contexto rural y aprovecharemos la digitalización, que hoy llega a casi todo el territorio, para alcanzar tanto a los profesionales como a los pacientes”, explica el Dr. Pedro Juan Ibor Vidal, vicepresidente de la entidad promotora y responsable de este proyecto transformador. “Lo haremos de la mano de colaboradores locales, como Vivaces y la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR), y con el respaldo de la industria comprometida con el alivio del dolor”, añade, subrayando la importancia de la colaboración intersectorial.

Un Desafío Sanitario en la España Vaciada

La realidad que aborda esta iniciativa es bien conocida por quienes trabajan en la primera línea de la salud en los pueblos. En España, aproximadamente 7,5 millones de personas residen en municipios rurales, lo que representa cerca del 16% de la población total, pero ocupan un vasto 84% del territorio nacional. En estas áreas, la demografía juega un papel crucial: alrededor del 27% de los habitantes tienen 65 años o más, una franja de edad donde el dolor crónico es particularmente prevalente y sus efectos, a menudo, más incapacitantes.

Los datos recientes son alarmantes: tras la pandemia de COVID-19, más de la mitad de los individuos que ya padecían dolor crónico reportaron un empeoramiento significativo de sus síntomas. Esta situación subraya la urgencia de implementar soluciones efectivas y accesibles. La red de farmacias comunitarias, con más de 22.000 establecimientos y una presencia capilar incluso en localidades de menos de 1.000 habitantes, se erige como un activo invaluable. Esta infraestructura garantiza que el 99% de la población tenga una farmacia a menos de 15 minutos, un recurso estratégico para la educación sanitaria y la adherencia a los tratamientos.

Formación Híbrida y Redes de Apoyo para Profesionales

Para los profesionales sanitarios que operan en el entorno rural, el proyecto prioriza una formación adaptada y flexible. Se ofrecerán talleres prácticos a nivel comarcal, complementados con un itinerario formativo online acreditable. Este itinerario incluirá webinars, microcursos y sesiones de discusión de casos clínicos, diseñados para ser accesibles desde cualquier punto geográfico. Además, se activará una red de referentes rurales para facilitar la consulta entre diferentes niveles asistenciales y optimizar los circuitos de derivación o teleconsulta con las unidades especializadas en dolor.

“El médico rural, con frecuencia, reside en los pueblos y encuentra dificultades para asistir a actividades formativas que suelen concentrarse en las grandes ciudades”, recuerda el Dr. Antonio Alcántara Montero, médico rural y vocal de la sociedad científica. “Esta iniciativa puede proporcionar una formación útil y fácilmente accesible, lo que, a su vez, mejorará la atención a los pacientes con dolor crónico”, añade. El programa también incorpora recursos esenciales para el autocuidado profesional y el manejo del desgaste por compasión, problemáticas comunes en entornos con alta presión asistencial y menor densidad de recursos humanos.

La Farmacia Rural: Un Aliado Estratégico Indispensable

La farmacia rural se perfila como un socio estratégico fundamental para el éxito de este proyecto, gracias a su extensa capilaridad y su innegable cercanía con la población. La sociedad científica busca integrar a esta red de profesionales como colaboradores principales, reconociendo su papel insustituible en el sistema de salud. “La farmacia rural es la primera puerta de entrada al sistema sanitario; estamos siempre presentes y conocemos a nuestra gente”, enfatiza Elena Amaro López, representante de SEFAR.

Amaro López recalca con vehemencia que “Si no hay farmacia, el pueblo se muere”, destacando la función vital de estos establecimientos en la educación sobre el dolor, la detección temprana de signos de alarma y el fomento de la adherencia terapéutica. Desde la perspectiva del desarrollo territorial, Pablo Maderuelo, de Vivaces, apunta a la dimensión social de la iniciativa: “Necesitamos cambiar la narrativa de lo rural y hablar en positivo”. “Si acercamos servicios, vivienda, bienestar y ocio, la gente se queda; y en ese bienestar, atender el dolor es una pieza clave”, subraya, conectando la salud con la vitalidad de las comunidades.

Contexto y Lanzamiento de la Propuesta

La presentación oficial de esta ambiciosa propuesta a la comunidad profesional tuvo lugar en el V Congreso Nacional de la sociedad científica, celebrado en octubre de este 2025. Durante este evento, se compartieron las bases del programa y se delineó su enfoque colaborativo, que busca la sinergia con la atención primaria, las unidades del dolor, la farmacia comunitaria y los diversos agentes del territorio. Este lanzamiento marca un hito en la lucha contra la desigualdad en el acceso a la salud en las zonas rurales de España, prometiendo un futuro más equitativo para millones de ciudadanos.

La Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor detrás de esta iniciativa es una entidad independiente y multidisciplinar, dedicada a impulsar la investigación, la formación y la mejora continua de la atención al dolor. Su enfoque se basa en la evidencia científica y reúne a un amplio espectro de profesionales, incluyendo médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, fisioterapeutas y otras disciplinas afines. Esta diversidad de conocimientos y perspectivas es precisamente lo que le permite abordar el dolor desde una óptica integral y efectiva, adaptándose a las complejidades de cada entorno.