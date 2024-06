La sabiduría egipcia: Libro de los Muertos

"¡Oh, Egipto, Egipto!, de tus cultos no quedarán / más que fábulas y tus hijos, más tarde, ni tan / sólo creerán en ellas; no quedarán entonces / más que palabras grabadas sobre las piedras, / que explicarán tus piadosas realizaciones… / Sin dioses y sin hombres, Egipto/ no será más que un desierto". Traducción de C. Piedrafita sobre Hermes Trismegistus, Corpus Herme.