El Lexit deja en evidencia que el PSOE CyL es un verdadero jolgorio

Creado: Actualizado:

El debate reabierto sobre la autonomía leonesa, el Lexit, con la moción aprobada en la Diputación de León, es tan legítimo, seguramente, como necesario. Eso mismo ocurrió hace varias décadas en la misma institución y no pasó de una algarada política. Como posiblemente ocurra ahora, que ante la falta de tensión informativa, sea una serpiente de verano de escaso recorrido para que todo siga igual, por mucha alteración que produzca estos días. Los debates territoriales no se sostienen desde el ímpetu o la improvisación oportunista. Los verdaderos se hacen con estrategia, sosiego y reflexión. ¿Se atreverá el PSOE a llevar la propuesta al Congreso de los Diputados, donde su secretario leonés es miembro de la dirección de grupo? El Congreso, que es el lugar en el que debe abordarse este asunto latente desde la creación de la autonomía de Castilla y León. ¿Lo llevarán a las Cortes de Castilla y León? Con toda seguridad, no. Porque sólo forma parte del circo en el que el domador es el líder de la UPL, Luis Mariano Santos, que dicho sea de paso es el político más hábil de cuantos parasitan la política leonesa desde hace lustros trasegando por diversas instituciones para evitar la carcoma de la indolencia. Es el caso del presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, leonés del Bierzo, de Bembibre, que repentinamente se ha convertido al leonesismo. No se sabe si por intervención divina de la Virgen de la Encina, de Santa Bárbara, o posiblemente por la influencia de Luis Mariano Santos, que es el que mece el sillón de Courel. Seguramente la explicación mundana es la más verosímil.

En cualquier caso, lo que ha quedado claro es que el PSOE de Castilla y León es un jolgorio. Su presunto líder, Luis Tudanca, al que el asunto le explotó en medio del debate del estado de la comunidad, ha optado por el silencio, a la vista de la jaula de grillos en la que se ha convertido su partido, donde todos opinan y cada cual tiene su versión, desde el secretario de León hasta el alcalde, pasando por el ministro Óscar Puente o el PSOE salmantino. La moción de la UPL no ha dinamitado la comunidad. Pero sí ha dinamitado definitivamente el liderazgo de Tudanca, si es que le quedaba alguno. Y en este caso, la responsabilidad es exclusivamente suya porque decidió abrir una guerra interna a cuenta de las facturas que le está pasando Pedro Sánchez a través de Ferraz. El jolgorio se ha instalado en el PSOE de Castilla y León a la vista de la nula autoridad que voluntariamente ha decidido imponerse Tudanca. Y esto, a un año de las próximas elecciones autonómicas. De estos debates estériles, sin conclusión práctica, seguirá sacando tajada la UPL de Mariano Santos. Queda dicho.