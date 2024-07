Funcas certifica la buena marcha de la economía en Castilla y León

Creado: Actualizado:

Funcas, uno de esos organismos económicos que se dedican a desacertar predicciones y a pronosticar lo que ha ocurrido, como afamados economistas, ha certificado, a mitad de año, lo que es una realidad, el dinamismo económico en el conjunto del país y concretamente en Castilla y León. Ha revisado las previsiones y ha corregido al alza el conservador crecimiento establecido en los presupuestos de la Junta para 2024, que lo establecía en el nada desdeñable 1,7%, pese a la inestabilidad internacional que generan Rusia, Israel y el terrorismo islamista. Establece también Funcas que la tasa de paro en Castilla y León se situará en mínimos históricos, por debajo del 9%. Lo que quiere decir que habrá provincias que se sitúen en lo que se denomina el pleno empleo técnico, es decir, en torno al 7%. Un panorama de crecimiento y vigor similar al que vivimos antes de la burbuja inmobiliaria, que nadie vio venir, y el último que se enteró fue el por entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo mismo le ocurrió a economistas y estos chiringuitos denominados agencias de rating, que viven de especular con lo que desconocen, y se suelen emplear más a los deseos ideológicos que al análisis de la economía real. No olvidemos que no hace tanto, en pleno estallido de la guerra de Ucrania, pusieron todo patas arriba, desbocando la inflación con sus augurios apocalípticos sobre la gestión económica española. Afortunadamente estos chiringuitos no aciertan una y el apocalipsis no llegó ni tiene visos.

Ese vigor y dinamismo que pronostica Funcas para Castilla y León, con un crecimiento del 2,3%, por debajo de la media nacional, tras haber crecido por encima el año anterior, se centra en la industria, con el poderoso peso de la automoción y toda la industria auxiliar del sector que teje Castilla y León. Menos optimistas son los de Funcas con el sector servicios, que es esencial también en un turismo de interior que se muestra imbatible desde hace casi una década. En cualquier caso, los pronósticos de Funcas, organismo que suele emplearse con bastante prudencia en sus pronósticos y augurios, vienen a consolidar lo que se ve mes a mes, y que supone el verdadero pulso de la economía real, que Castilla y León genera empleo con fuerza. Con tanta fuerza, que hay sectores como el de la hostelería que las están pasando canutas para encontrar personal. Y en muchos casos, sobre todo en cabeceras de comarca que duplican sus poblaciones veraniegas con sueldos que doblan al convenio del sector. Ese es un reto para la nueva consejera de Empleo, la zamorana Leticia García, ante la desidia de sus antecesores por atacar la realidad que aflora en un sector esencial.