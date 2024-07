Creado: Actualizado:

No hace mucho todos defendían las ‘Ayudas de Funcionamiento’ como un bálsamo de fierabrás para Soria. Sin embargo, ahora, todos coinciden en criticar la ‘financiación singular’ de Sánchez para Cataluña. Estamos, amigos, hablando de lo mismo. Aunque no nos guste. Aunque no queramos reconocerlo. Por eso debemos rechazar ambas: las ‘Ayudititas de FOES’ para Soria y las ‘Ayuditazas de Sánchez’ para Cataluña, porque ambas vienen a romper la necesaria igualdad de desarrollo y la imprescindible unidad de mercado en los distintos territorios. Particularmente, en la España Vaciada. El rio de la singularidad solo sirve para que los territorios tribales crezcan a costa del resto, mientras la PPSOE se lo lleva crudo para variar.

Soria YA, que todavía es un actor político válido en y para Soria, denuncia que "otra vez, como sorianos, nos vemos como 'paganinis' de este despropósito” cuando "si hay un territorio singular en este país por su hecho diferencial, que no es otro que la pérdida constante de población, es Castilla y León con Soria a la cabeza". Están en lo cierto. No por singularidad –destierren esa palabra engañosa- sino porque no se cumple con esa igualdad que debiera informar el desarrollo territorial. Donde se equivocan del todo es en invocar a la PPSOE: ¡Que son los que nos han traído hasta aquí y nunca nos van a sacar del atolladero! La PPSOE continuará con su política de poder apoyada en los partidos tribales cuyo apoyo remuneran luego con el dinero de todos. Si con la ‘regular’ ya nos han dado sopas con honda, con la ‘singular’ va a ser el novamás. Lo de siempre, pero corregido y aumentado.

La sorpresa salta cuando uno lee que “estuvo tremendamente acertado ayer Luis Tudanca tras la ejecutiva regional del partido que lidera en Castilla y León al abordar el asunto de la financiación autonómica”, aunque después también se leía “lástima que Tudanca predique en el desierto de su partido y de Moncloa, preocupados únicamente por lo suyo, y no por lo de todos”. La PPSOE está de vuelta y cuando los ciudadanos van a por naranjas, ellos ya tienen hecho el zumo. En las dos Castillas tienen a dos umpa lumpas obedientes, Page y Tudanca por más señas, que siempre salen diciendo justo lo contrario de lo que su partido ya tiene decidido hacer para calmar los ánimos. Luego, por supuesto, siguen apoyando incondicionalmente al partido. A nivel nacional, ese papel lo bordan los expresidentes. Siempre es lo mismo: poli bueno, poli malo y me lo llevo muerto.

La PPSOE se lo lleva siempre muerto. Hoy de aquí, mañana de allá. Lo único que tiene que hacer es mantener la cadena bien engrasada. Precisamente, el mejor el aceite político lo procuran los partidos tribales. El resto es tramoya y neolenguaje con el que tratan de camelarnos a todos. Ambos venden el mismo ‘crecepelo’, aunque unos lo etiquetan en rojo y los otros en azul. El líquido es el mismo y solo sirve para engordar a la PPSOE. Supongo que tienen que aguantarse la risa cuando ven que, en cada elección, muchos españoles les vuelven a comprar ese ‘crecepelo’. A mí me daría la risa, por eso reconozco que son unos timadores muy serios.

No existen dos Españas, ni CCAA históricas, ni singularidades de ningún tipo… lo que existe es la PPSOE que nos mantiene polarizados con miles de estupideces mientras hace sus juegos de manos. ¿Dónde está la bolita? La bolita lleva 45 años en el bolsillo de la PPSOE a pesar de que el país lleva prácticamente parado desde el 2005. Cositas como “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el Reino de los Cielos” (Mateo dixit) bastan para mantenernos encelados. No te excites, reflexiona. Exige esa Igualdad que se predica del 14 CE. No es justo, ni lógico, ni inteligente, dejar a ninguna provincia atrás. Ni siquiera a Soria. En la unidad está la fuerza. Y la unidad depende de territorios y personas con igualdad de oportunidades. Lo demás son cuentos. Esos cuentos con los que, en cuanto te descuidas, te vuelven a colocar otro bote de crecepelo.

(Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados)