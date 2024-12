Sobre la prohibición del Toro Jubilo

Creado: Actualizado:

"El pueblo soberano no ha delegado

en los gobernantes el poder de

destruir su patrimonio cultural"

Tomás-Ramón Fernández

El 16 de noviembre del año 2022 mi buen amigo el Prf. José Vicente de Frías y Balsa publicaba, en este medio, un artículo bajo el epígrafe: "Tradición taurina en la villa ducal de Medinaceli".

Tradición que el pasado día 16 fue paralizada por decisión judicial. No entraremos en ello, ni debemos, ni queremos, ya resolverá, esperemos que de forma ágil y justa, el tribunal correspondiente.

Aunque sí nos gustaría recordar que el sábado día 11 de noviembre del pasado año de 2023 la página 8, de este mismo medio, titulaba una referencia periodista así: "El juzgado mantiene el Toro Jubilo y tumba el recurso de los animalistas"

Más de una vez, en esta sábana quincenal, hemos hablado de la tauromaquia y la cultura y del toro jubilo. Ya casi somos tan reiterantes como los que, llegado el mes de octubre, cada año "arremeten" contra la historia, la cultura y la tradición de Medinaceli.

Argumentos los hay a favor y en contra, pero el respeto no es igual y prueba de ello lo tuvimos el citado día 16 cuando unos, venidos de allende de las tierras sorianas, e incluso castellanas y leonesas, criticaban, a gritos, el "Toro Jubilo" y otros, gentes de estas tierras, hablaban, no voceaban, de tradición, cultura e historia.

Tampoco entraremos en la historiografía y antropología cultural de este acto, para su conocimiento basta con leer la obra de José Antonio Martín de Marco: "El toro jubilo".

Por cierto, los antitaurinos no suelen aparecer por tierras catalanas o valencianas para protestar por "Los correbous o bous al carrer".

Curiosamente esta actividad taurina, extraordinaria desde nuestro punto de vista, quedó blindada por la Ley 34/2010 de 1 de octubre. Pero claro que esta tradición no se denomina Fiesta Nacional.

Los sabatinos buseros, llegados a Medinaceli, y sus afines, argumentan en este caso sufrimiento físico, maltrato emocional y otra serie de especulaciones similares.

Aún respetando, nosotros sí somos educados, estas falacias, y con el fin de contribuir al conocimiento real sobre el trato al toro, sería aconsejable que leyesen al Catedrático de Producción Animal, Dr. Purroy Unanua, cuando escribe sobre el trato "encomiable" que se presta al astado que participa en este evento festivo.

A estos señores que se autodefinen como: "Partido Animalista Con el Medio Ambiente, el único partido político en España que lucha por los derechos de todos los animales y por el medio ambiente", no se les ha visto ni oído por tierras valencianas en estos días.

También sería bueno que repasaran el artículo 149 de la Constitución Española que otorga "la competencia exclusiva" en la defensa del Patrimonio Cultural al Estado, y el mundo taurino está incluido. Y no continuaremos insistiendo en la normativa de protección de la tauromaquia, pero recordemos que esta existe en Castilla y León y está protegida como "Bien de Interés Cultural Inmaterial".

El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de nuestra Comunidad, Prf. Dr. Gonzalo Santonja, ha dicho al respecto: "no tiene sentido venir desde fuera a arremeter contra la cultura de un pueblo".

Y ante estas declaraciones, correctas, respetuosas y loables, sale, el demagógico, populista e iletrado, presidente de la denominada "Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales", y hace pública, evidentemente buscando publicidad gratuita, una carta al Prf. Santonja criticando sus palabras.

Y para ello, realiza un absurdo relato lleno de incongruencias y habla desde el mundo romano a la actualidad.

Sr. Presidente de ANPBA estudie, o al menos lea e intente entender, la "Historia de los Cuerpos Santos de Medinaceli", "La Historia del Toro Jubilo" y, por supuesto, en que consiste el acto. Analice la repercusión económica de este festejo y, sobretodo, entérese de cómo se prepara al toro de lidia para que no sufra. Después de todo ello reflexione sobre su interés en que desaparezca esta raza, que, en definitiva, es lo que todos ustedes están buscando.

Por cierto, este tipo de festejos taurinos se celebran en una parte importante de España, de nuestra "Piel de Toro", e incluso de América: Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, etc., allende del océano se les denomina: vaca loca, toro candil o torito pinto.

Decía Ortega y Gasset: "no se puede comprender la historia de España sin conocer la historia de la tauromaquia".

Es de desear que la resolución judicial se resuelva rápido. Pero estamos seguros que la historia seguirá y que estos "empecinados" no cejarán en su empeño por una sentencia, pues vienen demostrando que no están dispuestos a acatar ninguna que no les dé la razón.

Por ello, debemos recordar, una vez más, al titular de la cartera de Cultura del Gobierno del Reino de España, honorable Urtasun, la obligación que tiene de promocionar y fomentar todas las manifestaciones culturales y el mundo de la tauromaquia lo es.