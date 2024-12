Cacheo digital en Soria

Creado: Actualizado:

Poco a poco, la autocracia de la PPSOE muestra su cara más oscura. Poco a poco, se abre paso en España un ‘Estado Policial’. Lo hace en consonancia con el ‘Estado de Corrupción’ que aquella trae consigo y en abierta contradicción con el ‘Estado de Derecho’ que, continuamente, proclaman. Son innumerables las acciones gubernamentales que ponen de manifiesto continuamente esa autocracia y esa corrupción, empero, en lo que aquí interesa, vamos a repasar dos de las últimas que llegan a Soria: la del registro de viajeros y la de la ZBE.

Asohtur lleva tiempo denunciando –con razón- la barbaridad del nuevo registro de viajeros. Lo más cierto es que no es nuevo porque fue el 02.01.23 cuando entró en vigor el RD 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor. Lo que ahora se estrena, con fecha 02.12.24, es la entrada en vigor de su régimen sancionador.

Ese reglamento contempla un régimen sancionador por remisión a la ‘Ley Mordaza’, esa LO 4/2015 del PP que sigue en vigor a pesar de que el PSOE se comprometió a derogarla. ¡Es la PPSOE, amiguitos! Allí, tipifican dos infracciones: la carencia de registros y la omisión de las comunicaciones obligatorias, responsabilizando a los sujetos obligados (hospedadores y arrendadores de vehículos a motor sin conductor, sea cual fuere la modalidad). Ese registro no es el habitual que todos conocemos, sino uno ampliado que exige hasta 31 datos entre los que destacan el número de viajeros, el parentesco, si hay menores, el fijo, el móvil, el email, los datos del contrato, si había internet y, sobre todo, el medio de pago. Los que ‘fallen’ se enfrentarán a las siguientes sanciones: “las graves, con multa de 601 a 30.000€, y las leves, con multa de 100 a 600€”.

En la misma línea de control, llega a Soria algo absolutamente innecesario: la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La ley no lo exige –por estar por debajo de los 50.000 habitantes- pero el PSOE la va a imponer de todas maneras. Se trata de gastar y gastar, aunque el ciudadano no lo necesite. Se trata de seguir las consignas del partido, aunque a los vecinos les cueste un pastizal. Por eso, ahora, hablan de seguridad. No obstante, ninguna de esas cámaras se instalará en zonas conflictivas, sino que controlarán únicamente los accesos al centro. Son de 377.000€ de vellón para instalar de 32 cámaras, 27 con lectura de matrículas, con un software para la gestión de multas conectado con la DGT, para discriminar por la etiqueta y poder multarte automáticamente. Mira, para eso sí se dan prisa. Más impuestos y más multas, ese es el negocio de la PPSOE.

Estamos, queridos, ante un incipiente cacheo digital, tanto en Soria como en el resto del país. La PPSOE que cada vez lo tiene más difícil para conservar el poder sin fusionarse, apuesta por ejercer un control total sobre la población, sus desplazamientos y su dinero. Una maniobra que, a mi juicio, atenta contra dos derechos fundamentales: (i) contra el derecho a la intimidad personal y familiar, del 18 CE, que comporta limitar el uso de la informática para garantizarlo, y (ii) contra el derecho a circular libremente por el territorio nacional, del 19 CE, que impide tal seguimiento videográfico. ¡Tenemos una democracia y unas libertades qué para qué!

Estamos, pues, ante otras dos maniobras espúreas de los políticos de la PPSOE, que son los que en realidad perpetran estos tejemanejes. ¡Esto es lo que votas, insensato! Ninguna tiene que ver con la seguridad ciudadana. Ambas sirven para espiar a los ciudadanos honrados. Los malos van por libre y no son idiotas. A los idiotas ya los tienen fichados y son confidentes. Olvídate de bajar despeinado o en chándal al centro. Olvídate también de echar una cana al aire. Van a grabar y monitorear todos y cada uno de tus movimientos. ¿Lo ves o no lo ves?

Creo, sinceramente, que debemos ser mucho más celosos de nuestra intimidad y de nuestro dinero. Creo, también, que debemos rechazar todo ese gasto público innecesario. Creo que la PPSOE atenta contra todo ello y creo, finalmente, que estamos muy cerca de que algún umpa lumpa de la PPSOE salga por televisión gritando de aquello de ¡vivan las cadenas!

(Mario González Casado es abogado. Mautiko Abogados)