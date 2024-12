Nicolasa y Puri: el reencuentro

Creado: Actualizado:

¡Hola Puri! ¡Hola Nicolasa!, ¡pero cuánto tiempo sin verte…! Es que he estado muy malita hija, pero que muy malita, hoy es el primer día que salgo, pensaba que no me tomaba las uvas…Ya será menos hija, ya será menos…Que no, que no, que hasta el viático me vino a dar don Ataúlfo, el cura del pueblo, y mi hija, la Sole, que ya sabes cómo es, hasta el traje negro que me puse en su boda me preparó para la mortaja por si acaso las espichaba, no te digo más. ¡Jesús, Nicolasa!, qué tremenda tu hija…yo es que he estado en el pueblo, y como allí no tenemos cobertura, pues no te he podido llamar y no me he enterado de que estabas tan pachucha, que de haberlo sabido, pues te habría ido a ver, hija, pero con eso de la cobertura y como quedamos cuatro gatos en invierno, pues abandonados nos tienen…Pues casi un mes en el hospital he estado Puri, y qué malita eh, que pensaba que me iba con mi difunto Serafín, pero oye, que una cosa te digo, que menudas instalaciones en el Santa Bárbara han dejaó, la de dinero que se han gastaó en el hospital, que parece eso del futuro con tanta modernidad… Sí, sí, eso dice mi yerno, Nicolasa, que han tardado, pero que ha quedado muy pero que muy bien. Y oye Puri, ¿qué tal tu hija con lo de su marido?, ¿lo arreglaron? Qué va, Nicolasa, menudo pájaro, que resulta que estaba encamado con la de la frutería…¿Con la hija de la Remedios? Sí, sí, menuda furcia, ya lo decía mi hija: ¡pero cuánta fruta trae a casa este modorro, si no le gusta!, y un día, que bajó a por perejil para cocinar un conejo que nos trajo el Faustino del pueblo, allí se los encontró, en el almacén dándole como conejos… ¡uf, uf, Dios bendito Puri...! Él dice que está muy arrepentido, pero mi hija dice que no y que no, que se ha acabado. Normal, menuda pájara la de la Remedios…si es que la madre ya era suelta, acuérdate de lo del sacristán…y por donde salta la cabra, salta la chiva y si puede más arriba…Oye Puri, ¿y a dónde vas ahora? Pues vengo del ayuntamiento, y me iba ya para casa…que esa es otra, una hora que me han tenido allí esperando para registrar un papel…que antes ibas y al momento, pero ahora, madre mía, menudo caos allí abajo… Sí, sí, mi vecina, la Eulogia, el otro día descompuesta vino porque también la hicieron esperar un montón de tiempo, y eso decía, que esto antes con los del pepé no pasaba…Es que esto de la administración, Nicolasa, está cada día peor…y en los juzgados ni te cuento, que mi sobrino por parte de marido, menudo trancazo tiene, porque están sin calefacción desde hace meses. ¡Pero qué me dices…! Sí, sí, con el abrigo que está ordenando los archivos, hija, como te lo cuento. Bueno Puri, pues ya tomamos un café otro día y me cuentas bien lo de la hija de la Remedios, que me he quedado patidifusa…Menuda pájara Nicolasa, menuda pájara…Por cierto, ¿has visto el pino tan majo que han puesto este año en la plaza del general Yagüe? Sí, sí, la verdad que ha quedado bien bonito…La bola esa estaba muy vista Puri, pero el pino, hay que ver qué majo que ha quedaó el pino…