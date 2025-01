Los Reyes Magos van a pedir al Gobierno

Creado: Actualizado:

Debe ser que los Reyes Magos no pueden hacer nada si lo que se pide no es un regalo, sino, por ejemplo, un derecho. Seguramente impotentes, los de Oriente sí que quisieron apoyar una petición al Gobierno de España de Soria Ya, que parece ser que la hicieron como Plataforma Ciudadana, aunque por mucho que se empeñen no hay ya manera de distinguir la plataforma del partido político en que se convirtieron después de haber concurrido a las elecciones como agrupación de electores. Bueno, eso, que son un partido a pesar de que a veces no les guste reconocerlo, porque inevitablemente el apoyo social disminuyó al bajar a la arena de la política. El caso es que ayer sí tuvieron el apoyo de los Reyes Magos porque con ellos se presentaron a registrar un escrito dirigido al ministro de Transportes, Óscar Puente, de quien dicen que ni acusa recibo de sus peticiones de reunión. Lo que piden, acompañado ayer por más de 4.000 firmas, es que el Ministerio rectifique el mapa concesional de autobuses, que elimina 33 paradas en la provincia y la línea entre Soria y la riojana Calahorra. La cosa no es nueva, incluso se ha tratado en la Cortes de Castilla y León, que aprobaron una proposición de Soria Ya instando al Gobierno a rectificar y anular la previsión de eliminación de paradas no solo en las 33 localidades de Soria, sino en los 346 municipios que van a sufrir lo mismo en toda la Comunidad. El asunto no es sencillo, porque cuando salen las concesiones de líneas uno de los problemas es la rentabilidad y en algunos trayectos es complicado conseguir que haya empresas dispuestas a hacerlos. Pero también es cierto que ha pasado siempre y que hay fórmulas, desde compensar una línea sin rentabilidad con otra muy golosa, a la subvención pura y dura. Y si eso se hace no es porque sea un regalo de Reyes para las gentes de los pueblos, sino porque la movilidad es un derecho de los ciudadanos y los que viven en el mundo rural son ciudadanos de pleno derecho, aunque a veces parece como que se cuestionara, no con las palabras sino con los hechos. En este caso vuelve a surgir el viejo problema de la rentabilidad económica frente a la rentabilidad social. El ministro tiene sobre la mesa un caso con el mismo dilema en la provincia, la línea de ferrocarril entre Soria y Castejón, aunque en este caso, a pesar de no conocerse todavía el estudio de viabilidad encargado hace ya ni se sabe, el ministro, atendiendo a sus últimas palabras, parece inclinarse por la rentabilidad social. Quizá haya que esperar a después de Reyes para saber qué pasa con ese ferrocarril, al igual que para conocer si el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, gran defensor de esa línea, opta por intentar liderar el PSOE en Castilla y León, cosa para la que tiene el perfil favorito del ministro. Igual hay promesa de línea de tren, que está muy bien, pero en los pueblos tienen que tener una solución para su derecho al transporte. Si no es la parada, que al menos se explique bien la alternativa.