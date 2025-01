Cierzo soriano

Creado: Actualizado:

ME DA, pero ojo que sólo me da y al fin y al cabo maestros tiene la santa madre iglesia de la política, que estos del Partido Popular de Castilla y León van a necesitar algo más que ese manido mantra del ‘Sanchismo’ para atacar al nuevo líder del socialismo castellano y leonés venido de las tierra altas de Soria. Y mira que ya les había avisado el nuevo mandamás del Partido Socialista de Castilla y León que él no es ni «’Sanchista’ ni ‘Tudanquista’», que es «socialista». Pues oye, estos del PPCyL lanzan a su secretario general y cual ‘don erre que erre’ va y le acusa de ‘Sanchista’ en su primer zasca.. Y Carlos Martínez Mínguez, preocupado, nervioso, intranquilo... Nótese la ironía.

¿De verdad ese es todo el argumentario que tiene el PPCyL contra el nuevo líder del PSOECyL? ¿Así van estar desde ahora hasta las próximas elecciones autonómicas? Porque largo lo fían estos del PP. A veces, muchas de las veces, la mayoría de las veces, es mejor pararse a pensar antes de abrir la boca y decir lo primero que se le ocurre a uno.

Claro que, visto lo visto, a los del PP esto del alcalde de Soria le ha pillado con el paso cambiado. Alguno creía que iba a haber primarias y pelea. Infelices ellos, fiaban su suerte a ese que vive de vender logros de oposición y ni para eso sirve. Ese de nombre Luis y de apellido Tudanca al que, si algo se sabía, es que le iban a renovar por muy farruco que se pusiera. Y, renovado está. Claro que como esto de la política está montada así verán como no le van a dejar en la estacada y le van a buscar un buen puesto, de esos que le gustan al ínclito, de cobrar mucho y bien y hacer poco, más bien nada.

Claro que para nada, nada esa crítica de los ‘populares ‘, que viven tan descolocados que donde unos ven en Martínez Mínguez un «mal gestor», otros lo ven como un «buen alcalde». Estaría bien aquello de que se coordinaran y cuadraran un poquito sus versiones, al menos para no caer en contradicciones. Claro que si hay que elegir, me da a mí, pero insisto en eso de que maestros tiene la santa madre iglesia de la política, que está más acertado el alcalde de Valladolid cuando reconoce que Mínguez es buen regidor. Debe serlo porque lleva vapuleando al PP en las urnas, elección tras elección, mayoría absoluta tras mayoría absoluta. Si eso lo consigue siendo un mal gestor, alguno en el PP de Soria se lo tendría que hacer mirar.

La realidad, la única, es que el aterrizaje de Carlos Martínez Mínguez en el puesto de mando de los socialistas castellanos y leoneses ha dejado destemplados cuando no algo helados a los del Partido Popular. Es lo que tiene el cierzo soriano.