La foto del Che se muda

Creado: Actualizado:

El 15 de julio de 2021, en un pleno municipal que celebramos sobre el escenario del teatro del Palacio de la Audiencia (cosas del Covid), le requerí al alcalde de la ciudad a que retirara de su despacho la fotografía del Che Guevara. Él, ufano y fiel a su estilo, me contestó que cuando él llegó se encontró colgado un retrato del General Yagüe, y acabó el pleno espetándome esta aseveración que hoy suena premonitoria: “el Che mientras sea alcalde va a seguir ahí”. A mí, que el alcalde tuviera una foto del Che siempre me la trajo al pairo, de hecho, en unas navidades me fotografié con él y el Che de fondo. Ese día y en su contexto, solo quise poner sobre la mesa la incongruencia de la izquierda en algunos temas. Pero esa foto, en el fondo, ha sido también el ejemplo durante muchos años del aquí hago yo lo que me sale de los ‘ejem, ejem’, ya me entienden. Esta semana y como se esperaba, Carlos Martínez ha materializado su salto a la política regional. Ahora se abre un escenario de incertidumbres para unos y de esperanzas para otros. Estos últimos días, algunos ya se han lanzado a vaticinar futuribles que en política es un error solo el hecho de darlos por certeros. Como le he oído decir alguna vez a mi buen amigo y veterano político, Jesús Posada, “la política es impredecible”. Y por ello —y esto lo digo yo—, hacer de la prudencia virtud, es siempre mejor aliado. Carlos se va, pero como ya escribí hace unas semanas, se queda. De momento y para beneficio del presidente Mañueco, a Carlos le va a pasar lo que le pasó a Feijóo con Sánchez. El no ser procurador, no le va a dar opción al todavía alcalde soriano, de intentar sacar de quicio a Mañueco —y en eso créanme que es experto—, en las sesiones de control de las Cortes regionales. ¡Primer punto para Mañueco! Tan solo un posible adelanto electoral que quizás se produjera si Sánchez también pulsa el botón, beneficiaría al soriano en algo, aunque, por otro lado, puede que le pillara con el pie cambiado y todavía sin haber deshecho la maleta. También a Mañueco le beneficiaría ligar unas generales con las autonómicas. Fue un error desligarlas de las municipales, pero el extinto partido Ciudadanos obligó a ello. En cualquier caso, un adelanto electoral o la celebración de éstas en su plazo establecido, obligará a todos a ponerse las pilas. A mi partido le tocará hacer una lista fuerte para tratar de recuperar los tres procuradores que históricamente siempre teníamos. Soria YA, podrá llevarse un grato recuerdo de su anodino paso por Valladolid, pero poco más. Pero el ‘derbi’, créanme, se jugará entre el PP soriano y el PSOE de Martínez Mínguez, y cuya sombra, puede dar algún sobresalto aquí, pero ni de coña allí. Después de casi 20 años mandando, no le vendrá mal un largo periodo de oposición y percibir el frío que la misma produce. Como consuelo, siempre podrá llevarse su querida foto del Che y decorar así su nuevo despacho. En ella podrá focalizar recuerdos de tiempos mejores, mientras repite como un mantra, estoy convencido, eso de, ¿por qué me fui?