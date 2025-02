Creado: Actualizado:

Tengo por sana costumbre leer la prensa todas las mañanas. Para mí, es obligado antes de salir de casa todos los días, leerme al menos los titulares de los diversos medios -salvo algunos que ni de coña por salud mental y para evitar vomitar el café-, y profundizar ya después en las distintas noticias con mayor detenimiento y juicio a lo largo de la mañana. Vamos, que sin mi ABC -algún amigo se va a reír leyendo esto por una escena del magistral José Luis López Vázquez en Torrente 2-, y sin El Mundo con el Heraldo-Diario de Soria en su interior, no soy persona. Sería como salir desnudo a la calle y de mala leche, créanme. Las noticias funestas son tónica habitual últimamente. Hay 20 noticias malas por cada una buena y, a veces, se lo aseguro, hay que buscarlas con lupa. El planeta, con España en él, está cada día peor. Y sus moradores ni les cuento. Pero a veces, como la semana pasada y en nuestra provincia, diría que cambiaron las tornas y las buenas noticias eclipsaron a las malas por una vez. La contratación del proyecto del último tramo de la A-11 en Soria, por 4,9 millones de euros, y que afectará al tramo entre La Mallona y Los Rábanos, fue una de esas noticias que, aunque poniéndola en cuarentena como hay que hacer con todo anuncio de este gobierno, son motivo de alegría para esta provincia tras años y años de eterna espera. Y hablando de Los Rábanos, magnífica noticia ha sido también el estreno de las nuevas y modernas instalaciones de la depuradora de aguas que tantos quebraderos de cabeza dio, y que, tras un trabajo conjunto entre distintos partidos y administraciones, ha salido adelante con una inversión cercana a los 85 millones de euros. También de la mano del benemérito Cuerpo de la Guardia Civil de Soria llegaron buenas noticias. Por un lado y con la frustración de un robo cometido de madrugada en un estanco de un municipio soriano, y la desarticulación por otro, de un comando de criminales rumanos dedicados al robo de lo ajeno, se puso de manifiesto el buen hacer de las Fuerzas de Seguridad en nuestra provincia. ¡Bien hecho! La inauguración de la nueva fábrica de embutidos Moreno Sáez en el PEMA, ha sido sin duda la noticia empresarial más esperanzadora en una provincia donde las empresas pequeñas luchan entre gigantes, pero donde sin lugar a duda, el esfuerzo y el tesón obtienen buenos y esperanzadores resultados. ¡Enhorabuena! Y como broche final a esta semana de buenos titulares, no puedo sino remarcar la apuesta del gobierno autonómico hacia un potente y no siempre bien explotado motor de desarrollo económico. Me refiero al patrimonio cultural y sus muchas posibilidades aún por explorar y explotar. La reciente obra de restauración del claustro de la concatedral de San Pedro en la capital, que se une a la de San Saturio, son muestra de ello. Y el presidente Mañueco en su visita al claustro, no solo trajo en la carpeta ese compromiso. Los 9 millones de euros para el polígono industrial de Langa de Duero, también traerán éxito y prosperidad a ese municipio. Semana de buenas noticias, sí señor.