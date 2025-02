La agenda taurina con el Toro Jubilo

Creado: Actualizado:

"La historia del toreo está

ligada a la de España,

tanto que sin conocer

la primera, resultará

imposible comprender

la segunda"

José Ortega y Gasset

El pasado año 2024 se cerró, taurinamente hablando, con más claros que oscuros, aunque estos también los hubo.

Positivamente hablando, pudimos ver como la afluencia de público en las plazas fue extraordinaria y ello supuso, amén de ver la importancia económica del mundo del toro, el salvoconducto de continuidad. Si hay público, hay futuro.

Desde el punto de vista artístico, estimamos que también ha sido positivo y humano. Quedémonos con un solo ejemplo, "El festival de Vistalegre" en solidaridad con los afectados por la DANA y como bien ha dicho José Luis Benlloch: "fue emotivo, justo, necesario, rebelde, brillante, reconfortante... el motivo valía la pena, no solo se trataba de recaudar fondos, había que recordar al mundo el horror de la tragedia y mostrar los valores de la gente del toro".

Pero también ha existido algún nubarrón y quizás el más significativo ha sido la estupidez de suspender cautelarmente el festejo del "Toro Jubilo", en la Villa ducal de Medinaceli.

No vamos a profundizar en ello, ya lo hicimos el 1 de diciembre del 2024 en estas mismas páginas y dejamos meridianamente claro que todo se debía a los antitaurinos, esos voceros sabatinos que con actitudes "anti" intentan boicotear todo lo que a ellos no les gusta y no saben que "mi libertad termina donde empieza la del otro", como dijo Jacques Rousseau.

Pero el respaldo de la sociedad no sectaria se ha hecho sentir y el pueblo de Medinaceli y los que les acompañaron, aquel sábado de noviembre del pasado año, hablaron, repetimos hablaron, y no gritaron, claro y conciso sobre el valor histórico, cultural y económico de esta actividad.

Posteriormente se han seguido reconociendo estas realidades sobre "El Toro Jubilo" y ahí están las palabras de personas de reconocido prestigio como el Prf. Dr. Gonzalo Santonja, sin olvidar los artículos y editoriales de diversos medios de comunicación. O el acuerdo, por unanimidad, del pleno de la Diputación Provincial de Soria.

A todo ello, se unió el pasado día 25 de enero la presentación de la nueva "Agenda Taurina 2025". La editorial Temple, con su editor a la cabeza, Vidal Pérez, después de concluir el ciclo anterior, treinta años, treinta volúmenes que son el auténtico Cossio contemporáneo, decidió iniciar una nueva etapa. Y en este nuevo año tenemos una vez más la Agenda con un interesante cambio. Los trabajos presentados compondrán una monografía. el presente ejemplar, como no podía ser de otra forma, está dedicado al TORO. Y que mejor sitio en nuestra provincia para presentarlo que Medinaceli y hacerlo en homenaje al "Toro Jubilo".

Vidal Pérez, manifestando una vez más su apoyo a los festejos taurinos, viene desde hace años cada noviembre a Medinaceli y, comprometiéndose a defender al "Toro Jubilo" desde su editorial, llegó en esta ocasión acompañado del ex-eurodiputado por España, Leopoldo López, padre del dirigente político del mismo nombre venezolano.

Una de las salas del Palacio Ducal, repleta de público, incluidos aficionados llegados desde diferentes puntos de Castilla y León, acogió la presentación. Esta contó con diversas personas, cada una de ellas analizando puntos diferentes del mundo del toro en general y del Jubilo en particular.

Tras la presentación de los ponentes, por parte del teniente de alcalde, Eloy Pascual, se fue dando la palabra a los miembros de la mesa. El editor, Vidal Pérez, comentó el número actual en donde se refleja: el toro en la pintura, el toro en la escultura, el toro en la fotografía; todo ello apoyado con imágenes y textos que muestran el valor y la prestancia del toro de lidia.

El presidente de la Asociación de Veterinarios de las Ventas, Juan José Urquía, expuso, con una buena documentación grafica, la figura del toro bravo.

El cronista medinense, José Antonio Martín de Marco, realizó una profusa y documentada intervención sobre el "Toro Jubilo" desde sus orígenes a la actualidad, mostrando unos claros sentimientos por el rito del único toro de fuego que queda en España.

Y quien esta sábana quincenal subscribe, agradeció y felicitó a todos lo que han venido defendiendo este acto, lamentablemente bloqueado el pasado año. Habló de la importancia de que la "Agenda Taurina" se mantenga viva. Solicitó un reconocimiento al "Toro Jubilo" dedicándole un espacio público en la Villa, y finalizó con la frase: ¡Libertad para la tauromaquia! ¡Libertad para el "Toro Jubilo"!

Y que mejor manera de concluir que con un texto reflejado en "El Estío festivo" del historiador y antropólogo don Julio Caro Baroja: "el toro al que ponen luminarias con varios fines es conocido en época remotas de la Antigüedad sobre todo a través de los texto latinos que hablan de "lundí" en que aparecían. Pero ahora dejaremos esos posibles antecedentes remotos y recordamos que, al animal en España desde el Medievo, se le ha asociado con el fuego de varias maneras".

P. S. Estando nuestra sábana quincenal camino de la redacción hemos tenido noticias de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de los Contencioso Administrativo, ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Medinaceli.

¡Bravo por el sentido común!