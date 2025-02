Sin ferias en Los Pajaritos

Creado: Actualizado:

Recuerdo cuando a finales de los ochenta, las ferias en las fiestas de San Juan —los cochecitos les decíamos—, se instalaban en un solar de la avenida de Valladolid y junto a la carretera. Hoy ese solar se ha convertido en un parque para los vecinos de la Barriada. Cuando volvíamos con nuestros padres de Valonsadero en el coche tras El Lavalenguas, La Compra o La Saca, gritábamos con entusiasmo al pasar por allí: ¡parad, parad, vamos a los cochecitos! De eso ha llovido lo suyo, pero ¡qué tiempos aquellos y qué buenos ratos! Años después y hasta el año pasado, las ferias sanjuaneras encontraron mejor y más amplia ubicación en el parking del antiguo estadio de Los Pajaritos, donde, por cierto, también pasamos de chavales momentos inolvidables jaleando a nuestro equipo que de forma estoica y numantina —nunca mejor dicho—, nos puso en el mapa del futbol nacional. Decía que las ferias encontraron mejor ubicación allí y hasta el año pasado, porque desde el ayuntamiento se ha anunciado que ya no se instalarán de nuevo en ese lugar. La razón gira en torno a las obras que desde el equipo de gobierno municipal se han proyectado para esa zona bajo el paraguas del proyecto BRERA (los pechos de Europa no dejan de manar), y que tiene por meta la renaturalización de distintos espacios de la ciudad. Al parecer, el actual parking dará paso a un parking, valga la redundancia, con arbolado y zonas verdes, e irremediablemente, este cambio hará imposible para disgusto de muchos, que de nuevo las tómbolas, los coches de choque o el tren de la bruja, vuelvan allí. No seré yo quien critique plantar árboles en la ciudad y ajardinar zonas degradadas, —Dios me libre de tal infamia—, pero sí diré, que después todo eso hay que mantenerlo en condiciones óptimas, y aquí no siempre se hace como bien podrá comprobar el ciudadano, dándose una vuelta por distintas zonas de la ciudad, donde árboles, parques y jardineras que se ponen como se hará allí con mucha publicidad y buena voluntad, se encuentran en estados deplorables después. Volviendo a la ubicación de las ferias, desde el ayuntamiento se ha barajado la posibilidad de que para los `Sanjuanes´ de 2025, éstas se ubiquen de nuevo en las inmediaciones del barrio que el general Yagüe proyectó y desarrolló para la ciudad allá por los años 50. La idea a futuro es que finalmente se terminen instalando en los terrenos de la antigua cárcel. Pero para eso habrá que esperar. Y digo yo, ¿no se podría haber proyectado conjugar la renaturalización del parking del antiguo estadio con espacios para poder seguir instalando allí las ferias? Para los jóvenes, pero sobre todo para los abuelos y padres que bajaban allí a sus con sus niños y nietos, era la mejor opción. Y una idea: sé que el patio del colegio Numancia, junto a la U25, está también incluido en ese proyecto de renaturalización, pero si para San Juan aún no se ha hecho nada, no sería mala opción instalar en ese espacioso patio las ferias, y evitar mandar a la gente —alguna con dos tragos de más—, al quinto pino…