El colmo de la política: VOX pide el cese de ‘su’ consejero en la Junta

Lo que ocurre en las Cortes de Castilla y León se ha convertido en un completo desvarío. Nunca nadie llegó a tanto, pero no desesperen, la esquizofrenia política se ha instalado en el mausoleo de la avenida de Salamanca. El no va más lo consiguió ayer VOX, que se atrevió a pedir el cese de su propio consejero. Gonzalo Santoja, cuyo nivel intelectual y catadura cultural está a años luz de la mayor parte de lo que puebla las bancadas del hemiciclo, llegó al gobierno de la Junta de la mano y la determinación de VOX. VOX decidió dejar el gobierno por imposición de Bambú, sede nacional de la formación que lidera Abascal, pero Santonja, independiente en las filas de VOX, decidió no seguir los consejos de Bambú. Como tampoco los siguieron los otros dos consejeros, Mariano Veganzones y Gerardo Dueñas. La diferencia es que Mañueco, por su parte, decidió mantener al bejarano Santonja, y sacudirse a los otros dos.

Desde ese momento, sólo desde ese momento, Santonja ha incomodado a VOX por lo que consideran una deslealtad. Y puede que no les falte razón. Pero eso es lo que tiene deambular por la política con independientes, que sólo atienden a sí mismos. Se ha dado tiempo y ahora pide la dimisión bajo unas causas, el destrozo de unos yacimientos rurales sin control. Alguno de los cuales fue víctima de la barbarie, de la que sólo son culpables y responsables sus autores, en tiempos de VOX en el gobierno de la Junta. Es decir, cuando Gonzalo Santonja era un consejero de reglamento de VOX.

Desde la ruptura del pacto, cuando Santonja decidió desoír las instrucciones del dirigente nacional de VOX, Ignacio Garriga, y seguir al lado de Mañueco, previo beneplácito del presidente de la Junta, los del partido de Abascal en Cortes no han sabido como meterle mano. Y siguen sin saberlo, porque la excusa de ahora es más frágil que el propio grupo de VOX en Cortes, que hace un mes se ha roto con la huida de dos procuradores y el portazo del que fuera su líder, Juan García Gallardo.

No está claro quién maneja la estrategia en VOX. No está claro si solo atiende consignas de Madrid. Pero lo que está claro es que la táctica es errática. VOX no ha acabado de reconfigurarse y recomponerse desde la salida de la Junta. Y las fugas recientes han hecho mella en la falta de liderazgo que, aunque discutida y discutible, ejercía la figura de García Gallardo. Santonja, a la chita callando, con paso firme, discreción y garbo torero, se ha convertido en una pieza sólida y sin estridencias dentro del gobierno de Mañueco. Entre otras cosas, no siendo procurador, no cobrando por los plenos y teniendo obligaciones ejecutivas es de los más respetuosos con la cámara, sus sesiones y sus señorías. Santonja no está de más.