La imagen de unidad ante un ataque exterior

Mientras las bolsas de todo el planeta se desplomaban ante el incompresible giro de la política estadounidense, que renuncia a una de sus señas de identidad, el libre comercio, para enrocarse en el proteccionismo más recalcitrante, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder del principal partido de la oposición, Carlos Martínez Mínguez, hablaban de ese y otros asuntos. El de la guerra comercial no es un problema político que se pueda ignorar, porque no es de esos juegos dialécticos que solo entretienen a los protagonistas de la política, sino que va a afectar a los bolsillos de los ciudadanos y va a poner en jaque al tejido productivo. Los dos líderes regionales hicieron ante esta cuestión lo poco que pueden hacer, que es mostrar una imagen de unidad frente a un ataque sin precedentes contra las relaciones comerciales internacionales. Sería incompresible para la ciudadanía que ante un asunto tan grave como el ataque de Estados Unidos a la economía mundial, incluida la suya, no hubiera unidad. Solo Vox, descartado de las reuniones con el Gobierno nacional sobre el tema y autodescartado en la ronda de Fernández Mañueco, se ha puesto del lado de quien lanza la agresión económica que daña a todos los sectores productivos. Carlos Martínez demostró estar a la altura y no cayó en la tentación de trasladar al despacho del presidente de la Junta los problemas internos que arrastra. Se abordó la cuestión de la Mesa de las Cortes, pero realmente fue un tiempo minúsculo, como anunció el propio Martínez, dentro de las dos horas de reunión. Tampoco es ingenuo el soriano y ya sabía que no iba a ser el presidente de la Junta el que facilitara el cierre del circo que han montado los socialistas en el arranque del mandato de Martínez Mínguez. Además, lo que importa más a los ciudadanos es saber qué va a pasar con su futuro y por lo menos es gratificante saber que los políticos son capaces, de momento, de dejar al margen sus diferencias para intentar colaborar en la aportación de soluciones, que deben darse, sobre todo, desde el Gobierno de España, pero que precisan de la implicación de todas las administraciones y de toda la sociedad. Allá ellos los que quieran quedarse al margen o ir a la contra. El órdago de Donald Trump llega en un momento positivo de la economía de Castilla y León, y Soria es un ejemplo, con el conjunto de empresas incrementando su facturación y demandando mano de obra, con incremento de las exportaciones, con la población creciendo un poco –la capital acaba de superar por primera vez los 41.000 habitantes– y con el paro controlado. Pero la exposición ante el reto actual es grande, por el peso de la industria auxiliar del automóvil, que ya sufre Ertes puntuales, de momento ajenos a los aranceles, y por la relevancia de la agricultura y la industria agroalimentaria. Ya están aquí los tiempos de incertidumbre ante los que, sí, se agradece que los políticos muestren unidad.