Negociar, pero no acordar

El concejal de Personal del ayuntamiento de Soria ha venido a decirles a los trabajadores de la casa consistorial que podéis hablar de lo que queráis pero que nosotros haremos lo que nos salga de las pelotas. Al menos eso se desprende —en román paladino—, de las declaraciones del edil donde dejó claro que la ley y en materia laboral les obliga a negociar, pero no a acordar. Los sindicatos llevan años quejándose de la que para ellos es una nula gestión en materia de personal por parte del equipo de gobierno. Pero éstos, en cambio, y ufanos ellos, manifiestan lo contrario y se jactan de que las cosas van a buen ritmo y que los sindicatos poco menos que se quejan de vicio y con fines sindicalistas. Le faltó decir al concejal de Personal y de forma análoga a como hizo su amado líder nacional, eso de “sí necesitan más recursos que los pidan”. Pero lo que más sorprende, o no, porque a mí ya no me sorprende nada, es que el concejal socialista presuma de filiación ugetista desde los 16 años, pero después les dé más caña en la prensa que algunos partidos poco amigos de lo sindical. Dije un día que los sindicatos, al menos los más izquierdistas, se ladran mucho con el equipo de gobierno, pero después no llegan a morderse ni la sangre a teñir el río. Y lo mantengo. Pero en esa guerra como ocurre en todas, quienes sufren no son quienes la manejan desde los despachos sino quienes están en el campo de batalla; esto es, los y las trabajadoras que llevan años sufriendo unas condiciones muy mejorables en muchos aspectos, y también y no menos importante, los ciudadanos que han visto —que hemos visto—, cómo bajar al ayuntamiento a hacer una gestión es un acto heroico. Si muchos políticos pasaran por la empresa privada y pagaran unas cuantas nóminas de su bolsillo, afinarían el tomo chulesco y verían que un trabajador contento rinde más y mejor. Pero cuando se juega con pólvora ajena y con el dinero del contribuyente, se cae a veces en un semi estado de endiosamiento donde la caída suele ser después bastante dolorosa. La pasada legislatura y como concejal, asistí a infinidad de comisiones paritarias con los sindicatos. Sé que las negociaciones en materia laboral nunca son fáciles, y el arte y destreza de quien negocia, si sabe hacerlo, facilita las cosas. Pero muchas veces y por ejemplo con la policía Local, que la legislatura pasada andaba algo revuelta, yo veía a personas defendiendo sus derechos mientras otros veían a meros peones uniformados y quejándose por gusto. Con los trabajadores municipales creo que ese es el problema: que a quienes llevan en sus siglas la “O” de obrero, los trabajadores les importan un bledo porque solo desean mantener el poder. Y para mantener el poder, porque todo se traduce en esto, qué mejor que tener en continua tensión a todos, y con la espada de Damocles pendiendo de un hilo sobre sus cabezas a otros cuantos. Un concejal ugetista contra los sindicatos: el inicio de un mal chiste…