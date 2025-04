Nueva bajada de las listas de espera que confirma la calidad de la Sanidad de CyL

Creado: Actualizado:

Un buen dato. Otro día que no llega el apocalipsis a la Sanidad de Castilla y León. Las listas de espera para ser operado en los hospitales de la Comunidad presentan un comportamiento extraordinario, que evidencia el hecho de que se sitúen en la cifra más baja de los últimos cinco años, con una demora media que se reduce hasta los 81 días. Tanto es así, que los complejos hospitalarios con déficit van logrando sanar sus dolencias. Eso sí, El Bierzo sigue con cifras de demora para ser intervenido elevadas, muy por encima de la media del conjunto de Castilla y León.

El hospital berciano continúa siendo una asignatura pendiente en un sistema sanitario en el que la nueva bajada de la lista de espera para ser operado viene a confirmar la calidad del mismo y de sus profesionales. La demora quirúrgica para ser operado es, sin duda, uno de los frentes más importantes contra los que viene batallando la Consejería de Sanidad, que dirige Alejandro Vázquez, y parece que los datos del último trimestre de este inicio de año demuestran que el trabajo que se está llevando a cabo comienza a dar sus frutos. Cierto que con algún lunar y con desequilibrios entre hospitales que es obligado ir corrigiendo. Como no es menos cierto que aún se anotan cifras altas en algunos hospitales, con una demora por encima de la media. Pero, dicho esto, no lo es menos que la Comunidad, con este mordisco al tiempo de espera para ser intervenido, se sitúa en el furgón de cabeza de cabeza del conjunto del país con lista de espera quirúrgica más baja.

Pero no se pueden bajar los brazos y pensar que está ya todo hecho. Todo lo contrario. Porque los números también dejan ver bien a las claras que hay hospitales que no cabalgan, todavía al mismo ritmo. Ahí están los casos del Bierzo y el de León, que reducen mínimamente la espera quirúrgica. Sería necesario que se llevara a cabo una auditoría que determinara por qué unos hospitales sí están rebajando de manera importante la demora frente a otros como León y El Bierzo, que no. En este último parece claro que el plan integral tarda en dar resultados, por más que la gerente regional de salud, la que decía que las quejas estaban desfasadas, vaya a resaltar sus bondades. Unos desequilibrios que se dejan ver también en Valladolid, donde según la calle en la que se viva se espera más de la mitad.

Lunares en los que debe trabajarse, pero que no vienen a empañar la nueva baja de las listas de espera para ser operado, que ponen en valor la calidad del sistema sanitario de Castilla y León.