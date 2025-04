Soria busca su oportunidad en la industria militar

Creado: Actualizado:

En un mundo ideal no sería necesaria la fabricación de armamento, pero el nuestro dista mucho de serlo y la situación internacional es preocupante y ha obligado a Europa a rearmarse y a invertir en defensa. El Gobierno de España no ha tenido más remedio que lanzar un programa de inversión en la industria militar para contribuir a la protección común de Europa y de los países de la OTAN. Es un esfuerzo importante que también proporcionará un incremento del peso de esta actividad en la economía. Soria está, de momento, al margen de cualquier plan y ni siquiera aparece citada en el programa del gobierno, lo que tampoco es extraño dado que la actividad relacionada con la fabricación de material militar no existe en la provincia. Con esta premisa, es prácticamente impensable que pueda instalarse, por decir algo, una fábrica de tanques en el territorio que defendieron los numantinos, pero no hay duda de que es una oportunidad que se puede sondear. Eso es lo que están haciendo y quieren hacer los empresarios, tanto de FOES como de la Cámara de Comercio. Los representantes de la CEOE en Soria han lanzado ya la caña para intentar aprovechar las nuevas necesidades de la industria militar, con el objetivo de atraer alguna inversión, no una gran fábrica, sino empresas auxiliares. El sector de la automoción es un ejemplo. En Soria tiene un peso importante, aunque no se fabrique ningún vehículo, pero sí salen de la provincia diversos componentes para construirlos en otros lugares. La idea de conseguir atraer a la industria auxiliar armamentística no es ninguna tontería y merece al menos realizar el esfuerzo de intentarlo. La provincia ofrece muchas ventajas para la instalación de empresas, que podrían ser mucho mayores si se aplicaran las ayudas de funcionamiento al límite máximo que permite la Unión Europea para Soria, Cuenca y Teruel por tener una densidad de población por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. También tiene cosas en contra, pero últimamente la que más preocupación genera es la dificultad para encontrar mano de obra. Según un reciente estudio de la Cámara de Comercio en Soria, casi el 80% de las empresas sorianas prevén contratar más personal este año, pero su problema es que no encuentran los perfiles que buscan. También en esto podrían servir las mejoras en las ayudas de funcionamiento. Así que la constante búsqueda de nuevos proyectos en la que, con resultados destacables, están empeñadas las organizaciones empresariales sorianas debe ir acompañadas de medidas que faciliten la llegada de empresas poniendo en valor las ventajas (el Parque Empresarial del Medio Ambiente es un ejemplo positivo), pero también de aquellas que sirvan para paliar las deficiencias actuales.