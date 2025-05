Las Cortes, un polvorín en el que los escándalos superan a la política

Creado: Actualizado:

Es una verdadera lástima que las Cortes de Castilla y León no sean noticia habitualmente por el trabajo político en favor del desarrollo y la mejora de la vida de los ciudadanos de esta comunidad. Es una lástima que día tras día, cuando el parlamento es noticia, lo sea por absurdas disputas partidistas que no interesan a nadie. Pero lo que es atroz es que el lugar en el que reside la soberanía de castellanos y leoneses sea noticia por los constantes y continuos chanchullos, amparados por la opacidad, que se trasiegan en la Mesa de las Cortes, regida por VOX a través del leonés Carlos Pollán y conformada por seis parlamentarios de PP y PSOE, además de los dos de la formación citada. Es lamentable y comienza a ser repugnante lo que emana de ese órgano tan endogámico, que, pese a regir el funcionamiento del parlamento, ni los parlamentarios conocen sus en ocasione truculentas decisiones.

En la jornada de ayer volvió a haber marejada en el seno de la Mesa de Cortes. La prueba es que se retrasó y con ella la Junta de Portavoces. Pero ni pío. Es insólito que no se publiquen sus decisiones, que afectan directamente al funcionamiento del parlamento y de los grupos políticos. El escándalo de los coches oficiales, los famosos BMWs de las Cortes, cuyo uso se desconoce porque la presidencia se niega a facilitarlo, como sí hace la Junta de Castilla y León desde hace más de una década, no conoce límites. La última ocurrencia de la presidencia de Cortes es habilitar un parte para facilitar esos datos a partir de ahora, como si los de antes no estuvieran registrados en los partes de dietas de los conductores, con fecha y destino. Una estrategia con la que pretenden echarle un hueso a los partidos políticos, que hartos de tanta indignidad, han exigido transparencia. Alguno tendrá que acabar acudiendo al juzgado para saber si se ha cometido malversación con el uso de los recursos públicos, en este caso de los coches y sus conductores. Va a resultar muy difícil a PP y VOX exigir transparencia con los Falcon al PSOE y Pedro Sánchez cuando ellos no lo hacen con el uso de los coches.

Pero es que los escándalos de las Cortes no se detienen aquí. El próximo escándalo por estallar es de las sentencias judiciales condenatorias contra la institución por la gestión del personal de la cámara. No son una ni dos. Van cayendo y llegando a la institución y el letrado mayor, su responsable y culpable, Marcos Herrero, se dedica a esconderlas y ocultarlas al órgano de la Mesa, que se entera, por casualidad y con retraso, incluso cuando llega la orden de ejecución. Las Cortes son un polvorín.