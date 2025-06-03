El agravio de Sanabria despierta el interés de Renfe por Castilla y León

Creado: Actualizado:

De momento, el conflicto por la supresión de paradas de AVE en Sanabria y su contundente contestación social en territorio zamorano ha servido para que al Ministerio de Transportes y su compañía pública ferroviaria les despierte el interés por los servicios de Castilla y León. Una vez que el alcalde de Vigo parece haber cosechado sus trofeos acortando el tiempo de los trayectos de la ciudad gallega con la capital de España a costa de la supresión de una decena de paradas en Segovia, Medina del Campo y Sanabria, toca el tiempo de desagravio con Castilla y León.

Renfe ya ha hecho dos reflexiones en alto, con la clara intención de sosegar los ánimos en la autonomía de Óscar Puente, a un puñado de meses de las elecciones autonómicas, los primeros comicios que se disputarán, con una clara clave nacional, tras la última y debilitada derrota de Pedro Sánchez que le permitió permanecer en el poder contra viento y marea.

Renfe baraja un corredor Avant entre Zamora y Segovia para aliviar el AVE gallego y seguir ganándole terreno al avión, que es el objetivo último de la ferroviaria, aunque la ambición del alcalde vigués, Abel Caballero, haya dejado una sensación más egocéntrica que estratégica de la medida. La siguiente acción para apaciguar los ánimos políticos y sociales en Castilla y León es consolidar el trazado Medina del Campo, Valladolid y Palencia como eje de cercanías, propiciando con ello los beneficios que obtienen los habitantes de las grandes ciudades de este tipo de servicio público. Y el siguiente paso, que llevará su tiempo, por eso no puede demorarse más, es la liberación del tramo entre Valladolid y Asturias, pasando por Palencia y León. Para que puedan salir del monopolio y de los elevadísimos precios que tienen que soportar todavía los ciudadanos de estas dos capitales de provincia en el territorio de Castilla y León por la fatal competencia, como la que ha llegado a Valladolid con Ouigo, y que ha empujado a Renfe a responder con precios low cost. Esto no es para mañana. Llevará algunos años. Por eso, cuanto antes se inicie el proceso, antes llegará el beneficio que ya tienen muchísimas ciudades en este país con las compañías privadas que ya operan. El tren va a transformar Castilla y León, con el AVE vasco y el cántabro, pero también con la conexión de la U de Olmedo. Castilla y León estará en vanguardia con el epicentro en este servicio, pero tiene el derecho de estar al mismo nivel que el resto de España en la actualidad. Antes de ejecutar recortes, la obligación de un ministerio es evaluar daños y hablar con los afectados. No sólo el alcalde de Vigo tiene derechos, aunque sea el campeón de las imposiciones en el seno de la Renfe.