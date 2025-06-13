Edades del Hombre fortalecidas como gran marca turística de la Comunidad

Creado: Actualizado:

Unas Edades del Hombre cada vez más fortalecidas llegan a Zamora. Y lo hacen, una vez más, para evidenciar todo el potencial que tienen y lo que representan para Castilla y León. Y lo que significan para la Comunidad es el representar la gran marca turística. Aquella que atrae a turistas de todos los rincones, al albur del mejor que, edición tras edición, viene a demostrar el rico patrimonio artístico y cultural con el que cuenta esta.

En esta nueva edición, las Edades viajan a tierras zamoranas, donde se asentarán desde octubre para atraer hasta allí a ese turismo que llega atraído por ese arte. Un turismo de calidad, que no sólo disfruta del arte que se le ofrece en la exposición, sino que consume y también aprovecha para disfrutar de la gastronomía y la riqueza natural de esta tierra. Eso es lo que ofrecen y generan las Edades del Hombre.

El patrimonio cultural de Castilla y León está siendo potenciado por las exposiciones de Las Edades del Hombre. «Son 27 ediciones celebradas en casi 40 años. Es una marca que ya no se entiende sin esta comunidad, al igual que la visión de la Comunidad no es completa sin esta marca», asegura el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, José Enrique Martín. Y no le falta razón. Atrás queda la etapa de Ciudadanos al frente de la Consejería de Cultura, donde se trataron con desdén, insolencia y desidia las exposiciones de las Edades del Hombre. Hasta tal punto que llegaron a llevárselas fuera, a Plasencia en Cáceres. Ese es el tratamiento que se le daba en esa etapa a unas Edades del Hombre que vuelven a tener la fortaleza y el espacio que algunos quisieron restarle.

Las Edades del Hombre son un bien a proteger por Castilla y León, como se está haciendo. Tratándolas con ese desdén que otros le dieron en la anterior etapa las ponía en peligro. Un peligro que acecha desde otros territorios, que miran con envidia a Las Edades del Hombre. No pueden estar al albur del capricho o si apetece o no llevar a cabo la exposición. Porque hay otras comunidades, sin ir más lejos País Vasco y Cataluña, que estarían muy interesadas en quedarse con ellas, con esa gran marca turística que son Las Edades del Hombre, que atraen a un turismo de calidad, que deja dinero. No es ese turismo de paso. Unas Edades del Hombre fortalecidas ayudan al fortalecimiento de la marca y la identidad de Castilla y León.