Dos mesecitos. Eso es lo que se van a tirar de vacaciones, otro verano más, sus señorías y señoríos de ese mausoleo de las Cortes de Castilla y León que se asienta en la avenida Salamanca de Valladolid. Dos meses de vacaciones que, para la gran mayoría de estas señorías y señoríos, será continuar haciendo la misma nada que llevan practicando desde que esta Legislatura, que ya toca a su fin, arrancase. En el caso de algunos van a trabajar el doble en verano, nada de nada. Y no, no es un chiste fácil y maldita la gracia que tiene.

Ahora se inventarán comisiones sin sentido y sin más oficio y beneficio que el de hacer ver que hacen. Un tratar de cubrir el expediente con el que buscan justificar esa gran mentira de que julio es un mes hábil en ese mausoleo que preside el nuevo tertuliano televisivo Carlos Pollán. Pero lo peor de todo es que ya ni se ruborizan. Les da igual lo que piensen o digan los castellanos y leoneses. A la gran mayoría de estos bien pagados que asientan sus reales en el mausoleo de las Cortes les trae al pairo Castilla y León y los castellanos y leoneses. Ellos sólo van allí para apretar el botón del voto que les ordenan y hasta ni eso, a veces, saben hacer, en lo que es la evidencia clara de su desidia más absoluta. Son 81, pero con menos de la mitad sobraría. El mausoleo de la avenida Salamanca de Valladolid es el ejemplo claro de que algo no se está haciendo bien en esto de la política. Falta de transparencia, véase uso de los BMWs oficiales, acuerdos que no se hacen públicos de la Mesa de las Cortes, retahíla de procedimientos judiciales de los no es que no se informe, sino que se esconden incluso a los representantes públicos, proposiciones no de ley que no sirven para nada… Y vacaciones, muchas vacaciones. Porque a estos dos meses de verano hay que sumarle las susodichas de Semana Santa y el casi otro mes de las de Navidad, que sus señorías y señoríos cumplen a rajatabla. Y es que ellos son bien mandados, además de bien pagados.

Casi tanto como lo bien que le paga Alberto Núñez Feijóo a Ester, sin hache intercalada, Muñoz sus arremetidas y bravuconadas contra el PSOE, encarnadas en Óscar Puente. Al fin y al cabo está para eso. Poco importa que el Partido Popular en León lo tenga hecho unos zorros, que no gobierne ni una sola de las instituciones importantes de la provincia y ni uno solo de los grandes ayuntamientos, salvo el de Ponferrada gracias al empeño de Alfonso Fernández Mañueco. Al PP de Feijóo lo único que le importa son las bravuconadas y la oposición, porque todavía están en ella, del ataque constante. Lo de dar una alternativa seria y creíble es harina de otro costal.

Ester, sin hache intercalada, Muñoz es elevada a los altares de la portavocía en el Congreso de los Diputados no por su capacidad de gestión y toma de decisiones, de las que ha demostrado más bien poco en ambos casos en lo que al PP leonés se refiere, sino por su capacidad para atacar sin miramientos al PSOE, al Gobierno, a Óscar Puente… ya sea en el Congreso o a golpe de ingeniosos tuits o post, como se llaman ahora.

Y eso es lo que premia Feijóo y por lo que le da el bien pagado, lo de merecido ya se verá, ascenso a Ester, sin hache intercalada, Muñoz.