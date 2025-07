El sueco Sánchez y los tres cerditos

Creado: Actualizado:

Es un experto en hacerse el sueco Sánchez. Nos apareció ayer en el Congreso con un plan de medidas contra la corrupción. Es decir, un plan de medidas contra sí mismo. Un batiburrillo de cosas inservibles para engordar los chiringuitos de funcionariales y seguir colocando amigotes dedicados al engaño y el filibusterismo. Sería mínimamente creíble si las medidas esas hubieran sido prologadas por el despido fulminante del mayor golfo endoscópico de la era moderna, José Félix Tenazas, experto chef en deconstruir la realidad social y a punto de nieve para Sánchez. Estos chicos acabarán mal. Veremos si con las medidas puede contener la escalada de corrupción que invade a su partido y su gobierno. Lo dijo nítido Rufián, el único que habla castellano cervantino: si el asunto de los tres cerditos (Koldo, Ábalos y Cerdán) escala, la legislatura se va por el retrete. Y lo dijo sin mirar ni a la Armengol ni al ministro Torres (más altas han caído). De ampliar la nómina de asalariados de la UCO nada dijo Sánchez. La preliminar de todo el plan debería ser no elegir presidentes que luego eligen golfos, puteros y bandidos para que lleven las riendas de la patria desde unos despachos de Ferraz. La decencia de la política empieza por la llegada a ella de buenas personas, en el buen sentido de la palabra. Esas a las que han expulsado a costa de meter mediocres, vagos y haraganes. Sánchez empezó a regenerar colocando en los dominios de Cerdán a un cerdo acosador. El nombramiento más efímero de la historia del socialismo. Y por medio ha montado un cónclave en septiembre en León, pero no para lanzar la candidatura naufragada sin haber zarpado de Carlos Martínez, para darle en los morros al regidor leonés que le ha cantado las verdades del barquero, o del porquero, si nos atenemos a Agamenón. Esto no va de corrupción, va de la corrupción en el PSOE. Pedro Sánchez, un sueco en Moncloa.