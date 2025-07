El fin de la linde y la democracia

Creado: Actualizado:

La nueva de Comisiones en Castilla y León ha decido empezar por la linde que dejó su antecesor. Confiemos en que una vez acabada, la linde, la deje. Por su salud laboral. La letanía esa del cordón sanitario a la tercera fuerza política, los de VOX, que deshojan la margarita (se llama mi amor) de la sucesión de García Gallardo en el cartel. Sólo puede quedar uno. Las urnas, ese juez inquebrantable que da y quita razones, parafraseando al incomparable José María García ‘Butanito’, llegarán en marzo para todos y todas. Y ese será el momento de atarse los cordones y los machos. Porque el que habla será el pueblo y no los pregoneros. Y con estas reflexiones Ana Fernández de los Muros (de contención) sustancia la traición del subconsciente. Primero, que no da un chavo por el candidato socialista. Como Sánchez. Segundo, que sospecha que lo que va a votar el pueblo le va a gustar poco o nada. Como Sánchez, también. Los cordones, para el calzado. Y los sanitarios para el ambulatorio. Cada cosa a su tiempo y los nabos en adviento. Que manía tiene el personal de pregonar lo que hay que hacer con la decisión soberana de la gente. Vamos a hacer algo de pedagogía. Se llama democracia. Nos iguala a todos. Es la mejor forma de convivencia que conocemos. Se ponen unas urnas, que tienen un furaco. Por ahí se meten unos sobres, no los de Koldo, esos son otros. Los sobres guardan una papeleta. Se llaman votos. Se suman y se contabilizan. Y de esa sencilla operación matemática metiéndole un aderezo corrector de Ley D´Hont obtenemos la traducción parlamentaria de los votos por partidos. Y es cuando la aritmética parlamentaria hace su magia. Que pregunte la de Comisiones a Feijóo. Hay pocas cosas tan sanas y desestresantes como asumir los resultados de las urnas, que no es donde acaba la democracia, es donde empieza. Por otra parte, no hay mejor impulso en las urnas que ser demonizado con insistencia. A los hechos, mismamente, me remito.