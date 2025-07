Arranca el enésimo estudio del tren en Soria

Creado: Actualizado:

La única línea ferroviaria que existe en Soria, la que une la capital provincial con la de España a través de Torralba está hoy en día sin tráfico. Esta cortada y el servicio que presta Renfe a los sorianos es en autobús. Es temporal, hasta que acabe el año, debido a las obras de la autopista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras. Son obras relacionadas con una alta velocidad con la que no cuenta Soria. La conexión ferroviaria soriana con Madrid se cortó en abril y no volverá a estar operativa hasta final de año. En esta situación, llega el anuncio del inicio del enésimo estudio para dar una solución al aislamiento por ferrocarril que sufre la provincia después de los paulatinos cierres de líneas, la Santander-Mediterráneo, la Valladolid-Ariza y la Soria-Castejón. La elaboración del nuevo informe se adjudicó el pasado jueves y lo que se busca es estudiar las posibilidades de conexión de Soria con la alta velocidad. Se trataría de volver a habilitar una línea entre Soria y la localidad navarra de Castejón, desde donde se puede conectar con los corredores de alta velocidad. El estudio también abordará la situación de la Soria-Torralba, de forma que la línea procedente de Madrid continué hacia el norte, hasta Castejón, y circule en mejores condiciones que las actuales, así que parece que como poco habría que electrificarla. Habrá que ver si el estudio llega a ver la luz, porque el anterior, también sobre la reapertura de la Soria-Castejón, se tiró la papelera ministerial nada más recibirlo. Conocemos sus resultados gracias a su publicación en este periódico, después de que el tesón del periodista José Sosa obligará al Ministerio a entregarlo como consecuencia de una resolución del Consejo de Transparencia, que dio la razón al periodista. Ese estudio cifraba la inversión en mil millones de euros y las conclusiones eran totalmente desfavorables para los intereses de los sorianos, ya que desaconsejaba la inversión por falta de rentabilidad socioeconómica. También es cierto que no era necesario gastar 400.000 euros para llegar a esa conclusión. Pero los políticos tienen la obligación de mirar más allá de los números y tomar la decisión de dejar a los sorianos sin una infraestructura ferroviaria adecuada o no. Ha habido obras en España mucho más importantes en desembolso económico que quizá tampoco se sostenían por criterios de rentabilidad y seguramente se optó por dar una oportunidad de desarrollo mayor al territorio afectado. Eso es lo importante en este asunto, si Soria tiene derecho a tener esa misma oportunidad. El ferrocarril se antoja fundamental para el crecimiento y su existencia en Soria con una línea desde Madrid hasta Navarra atravesando la provincia volvería a hacer de Soria el cruce de caminos que fue desde los tiempos de los romanos. Ahora se la rodea, también por autovía, aunque este caso, después de décadas de espera, la solución parece más cercana. Habrá que aguardar a los resultados del informe encargado, pero sobre todo habrá que ver cuál es la voluntad política posterior.