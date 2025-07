Sánchez y la cremallera

Creado: Actualizado:

No habrá adelanto electoral ha dicho Sánchez. Y como es tan de fiar lo primero que ha hecho el PP es empezar a alicatar las candidaturas por si a Sánchez la UCO le dijera lo contrario de lo que quiere y todo saltara por los aires un lunes cualquiera. Bien haría el PSOE de Carlos Martínez en ponerse a la tarea para llevar el asunto adelantado, que en su caso los reinos de taifas del socialismo patrio hacen el asunto más complejo, y en Valladolid irá quien diga Puente, como en León quien diga Cendón. En el PP la cosa está más pacífica y las candidaturas provinciales las conciliará Mañueco con los barones, que previamente se habrán informado de los designios de Mañueco. Paz orgánica, que es como la pax romana, no la rumana. En esta ocasión el asunto de las listas trae una peculiaridad. La cremallera. No la de la petrina, la de género. Esa que por ejemplo imposibilita a Suárez Arca, la nueva sensación de VOX de final de temporada, ir en puesto de salida si Pollán, que apunta cabeza de serie, va por el Reino. Es decir, Suárez Arca sólo tiene hueco en el tres, para que la cremallera dé paso a una fémina. Le va a pasar al PP, por ejemplo en Zamora, con la presencia de dos consejeras, una de ellas vicepresidenta, además. Una será la uno y otra será la tres, dejando paso a un macho entre ambas. Todo por la cremallera normativa. En Valladolid no hay problema, aunque contenga dos consejeros. El primero será el consiglieri Luis Miguel Gago. Y tras él la de Agricultura, González Corral. En León, algo similar a lo de Zamora. Siendo Quiñones el number one, el portavoz parlamentario, Ricardo (Pasión de) Gavilanes, tendrá que dejar, cortésmente, a una fémina en el dos, para ser él el tres. Sánchez dice que no adelanta, pero ya sabemos que es la UCO la que tiene la última palabra. Faltan las inspecciones de Armengol y el ministro Torres, que es donde puede escalar Koldo y sus cacofonías. Sorpresas te da la UCO, la UCO te da sorpresas.