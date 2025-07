Pedro Herrero, legítima defensa

Creado: Actualizado:

Seguramente en un exceso metafórico el portavoz del PSOE de Valladolid y candidato en ciernes, Pedro (Navajas) Herrero, se ofreció a VOX para un futuro fusilamiento junto a sus ediles. La hipérbole ha puesto como cabras (de la Legión) a los discípulos de Santiago (Abascal). Tienen la piel muy fina para recibir andanadas y la lengua muy gruesa para soltarlas. De esta vida sacarás lo que metas nada más, advierte el refranero castizo, que Ábalos sigue al pie de la letra. La homóloga de Navajas en VOX, Irene Carvajal, a la par que teniente de alcalde, se ha irritado toda. No recuerda cuando les soltó a los socialistas lo de puteros y cocainómanos. Otra hipérbole. Carvajal tiene que tener claro que no cotiza lo de la gata Flora, o lo de la piel de mariposa propia y de cocodrilo ajena. De esta no sacan tajada electoral victimizándose. No las hagas, no las temas. Siendo inapropiada y, seguramente, descastada la sugerencia de Navajas, relacionando a los de VOX con el quintacolumnismo, está plenamente contextualizado en el nivel retórico, teórico y reflexivo por el que transita la política importada desde las cloacas de Madrid. Son las mismas lindezas que soltaba García Gallardo, antes de ser el olvido que seremos, pero con menos gallardía y empaque. Y nunca vimos indignarse al PP. Deberían los populares hacer tabla rasa. Y lo procedente es que la rasante se alinee a la altura de la cordura, no del alboroto. No está el PP para indignarse por el desmán retórico del portavoz socialista, aunque resulte indigno para cualquiera, menos para VOX y sus socios del PP. VOX ya ha probado de su propia medicina dialéctica. Y le amarga. ¿Creen ustedes que van a recapacitar? Aciertan si sospechan que la escalada irá en ascenso. Hay unas autonómicas llegando y eso envalentona a cualquier tonto que ha optado por poner la dignidad política en el paredón. Frente a la tapia del cementerio. Herrero, Pedro, en este caso, sólo se expresó en legítima defensa, entre tanta mugre.