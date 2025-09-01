Creado: Actualizado:

El nuevo curso político que se inicia hoy viene candente. En las últimas semanas, miles de hectáreas han ardido en nuestra comunidad convirtiendo paisajes idílicos en verdaderos lugares inhóspitos que tardarán muchos años en recuperar su otrora belleza medioambiental. Hay familias que lo han perdido todo y que no entienden que la clase política, lejos de empatizar con sus dramas personales, esté tirándose los trastos a la cabeza. Pero ¡ay, amigos!, a la vuelta de la esquina hay elecciones autonómicas, y ya saben que, en estos casos y nunca mejor dicho, hay quien se agarra a un clavo ardiendo. Dentro de poco se despejará la incógnita que le quita el sueño al Partido Popular en el ayuntamiento de Soria. ¿Será Carlos Martínez Mínguez —actual alcalde de la ciudad— el candidato del Partido Socialista para tratar de arrebatarle a Fernández Mañueco la presidencia? Todo hace indicar que así será, y que Martínez Mínguez, es ya, de facto, el candidato. Pero como dice siempre mi buen amigo, Jesús Posada, “la política es impredecible”, y por tal motivo, y esto lo digo yo, no deberíamos de descartar alguna sorpresa que, aunque improbable, puede suceder. Y es que soy de los que piensa que el actual alcalde, todas las mañanas y mientras desayuna plácidamente, se repite como un mantra eso de: “aparta de mi este cáliz, pero hágase tu voluntad y no la mía”. Llevar varios lustros siendo alcalde de tu ciudad debe de ser un inmenso orgullo, aunque también una gran losa que a buen seguro habrá infligido un claro cansancio y también una dejadez que se empieza a percibir por el ciudadano. Pero a la vista de las encuestas autonómicas publicadas hace unos meses, y acostumbrado a ganar con indiscutibles mayorías absolutas, a nuestro alcalde se le habrá encendido la alarma del orgullo político —que en su ciudad ha mantenido indeleble todos estos años— por el descalabro electoral que a buen seguro va a sufrir y que en gran medida deberá agradecerle a su compañero Pedro Sánchez. Ya hay quien dice en los mentideros políticos “sociatas”, que puestos a perder y con mal resultado en la comunidad, sería desafortunado sacrificar a uno de los pocos alcaldes que ha ganado de forma consecutiva en su plaza. Quizás nuestro alcalde tenga suerte al final y en un rocambolesco giro de los acontecimientos, realmente le aparten el cáliz. Me decía el otro día un amigo —con el que de vez en cuando conspiro de forma sana—, que igual los socialistas ponían de candidato a Oscar Puente. ¿Se imaginan qué `vodevil´? Muy mal tienen que verse los socialistas para que, hasta la soriana Virginia Barcones —que también sonó por cierto en otros tiempos como candidata— haya entrado en escena estos días como un elefante en una cacharrería. En breve conoceremos el desenlace de esta historia. Pero mientras eso llega, mi más sincero reconocimiento a quienes continúan trabajando noche y día para que los terribles incendios que nos acechan se extingan lo antes posible. Los otros incendios, los políticos, de momento no interesa sofocarlos…