Ave Puente, los que va a sufrir...

Si el PSOE aspira a que alguien, más allá de sus ultras, les tomen en serio con los incendios, debería empezar por abandonar toda esperanza con las frivolidades. Sin ir más lejos, como la perpetrada ayer en redes, y difundida por la cuenta oficial, de la portavoz en ratos libres, Enma López, la que salía arrimada a Santos Cerdán, ese señor gordo de la segunda fila al que no conoce nadie en el PSOE, en el cónclave internacional de Turquía, un mes antes de que el sucesor acabara en los papeles de la UCO, preludio de Soto del Real. Alguien debería decirle a López que la tragedia que ha dejado el fuego en territorios como Zamora o el Bierzo no da para hacer un vídeo ocurrente, con supuestos golpes de gracia. La pregunta es ¿a quién se le habrá ocurrido semejante payasada? Porque en tiempos de Cerdán o Ábalos se robaría a manos llenas, pero al menos no se les ocurrían estas estupideces. ¿Se ha parado a pensar la no hace tanto muy mejor amiga de Cerdán lo que puede pensar un paisano de Las Médulas que se ha que quedado sin casa, sin el sustento de castañas y miel de la indecencia de una política con alto cargo orgánico, pero escasas neuronas, haciendo de tiktoker a cuenta de la ruina ajena? No. Pensar, trabajar y morir, lo último. Eso son vicios de la chusma. Los políticos están para atropar billetes. El drama que deja el fuego es tan sumamente serio y catastrófico como para que a nadie se le vuelva a ocurrir hacer un vídeo como el de la susodicha Enma López, que ha llegado donde ha llegado, a la vista está de sus vídeos, porque el aparato federal socialista se ha quedado como un erial después de que la UCO se diera una vuelta por los chanchullos y amaños que se organizaban en el Ministerio de Transportes, de los que todavía solo hemos visto la punta del iceberg. Como se le ocurra hacer otra auditoría al ministro Puente no quedan a salvo ni las catenarias de Ave de Valladolid. Nuevo eslogan de Renfe: Ave Puente, los que van a sufrir te saludan.