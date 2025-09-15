Nicolasa, Puri y `la Clemente´

Creado: Actualizado:

¡Ay Nicolasa!, perdona que haya llegaó tan tarde hija, pero es que me ha subido mi nuera a comprar al polígono y con esto de las obras y de tanta rotonda, hemos tardaó en bajar un montón y yo casi hasta mareada; que madre mía como está de mal la ciudad…Sí, sí, eso dice mi yerno, Puri, que está Soria que da asco coger el coche…Es que Nicolasa, estos políticos parece que no piensan en el ciudadano; y menos aún en los que cogen el coche…Ya Puri, pero luego el impuesto de los coches bien que lo pasan, que a mi yerno, hace poco, casi doscientos euros que le cobraron…menudos cantamañanas. Mira hija, yo cada día les estoy cogiendo más repelús a todos…que pones la tele y da asco oírles, de verdad... Yo Puri es que solo veo la Trece esa, la de los obispos, porque es que lo de las demás cadenas es de vergüenza…Sí, sí, Nicolasa, fíjate ahora en la televisión pública, menudo nido de víboras que dice mi hijo… ¡Ay, Puri!, es que lo de la Uno no se soluciona ni con Zotal puro…te lo digo yo, que menuda panda de piojosos y desarrapados hija… Ja, ja, ja, que bruta eres Nicolasa…, por cierto, ¿te has enterado de eso de que la Clemente ha fundaó un partido nuevo? Sí, sí, me lo contó el otro día mi yerno.

¡Madre mía Nicolasa, con lo maja que era esa chica y meterse ahora en esos berenjenales…! Pues mi yerno dice que menuda pájara la Clemente esa; que cuando era consejera barría pa casa y ahora a despotricar de los del pepé…Si es que se la cepillaron de malas formas Nicolasa, y como consejera de Agricultura, dice mi sobrino, que ya sabes que nos lleva las fincas del pueblo, que no lo hizo mal…Ya ya, Puri, pero mi yerno dice que estaba en el pepé, que luego se fue a los Ciudadanos esos donde también acabó mal, y ahora a fundar otro partido… ¡Pues yo igual la voto Nicolasa!

Tú es que siempre has sido una revolucionaria Puri, que acuérdate que cuando aparecieron los de la Rosa Díez esa, les votaste, y luego a los de Ciudadanos también…que hasta los de Podemos te caían bien…coño Puri, que quisiste votar hasta al Ruiz Mateos cuando se presentó a las generales…que es que estás como las maracas de Machín, que solo te falta decir que vas a votar a los del Puigdemont…No hija, a ese de la fregona en la cabeza no, que menudo andrajoso; pero a la Clemente esa igual la voto, que me cae muy bien, y además va a hacer muchas cosas…tu es que no me entiendes, porque a ti y a tu yerno, como no se os saca de votar siempre a los del Fraga…Mira Puri, una cosa te digo, cuando estaba de consejera la muchacha esa, ¿qué hizo por Soria?; porque ahora he leído que dice que si la comunidad está mal, que si se van los jóvenes, que si no sé qué…pero la misma cantinela de siempre Puri, cuando ella podía mandar, ¿qué hizo…? Bueno, bueno, Nicolasa, no te sulfures, a ver si te va a dar un apechusque…Es que se me llevan los demonios con tanta monserga Puri…y es que ya lo decía mi difunto Serafín, que esto con Franco, no pasaba…