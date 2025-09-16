Soria desmonta tesis políticas y demagógicas sobre los incendios

Creado: Actualizado:

Sigue estrechándose el cerco policial contra los incendiarios que han convertido este verano provincias como Zamora, León o Ávila en un verdadero infierno. Ayer cayó otra de estas alimañas dedicadas a propagar la destrucción, la muerte y la ruina en los entornos rurales. Un detenido por uno de los focos del fuego en el entorno de Las Médulas al que los agentes de la Guardia Civil, tras un mes de investigaciones en la zona, llevaron a los calabozos de Ponferrada por un fuego en San Juan de Paluezas (Borrenes, León) el 13 de septiembre.

Este es un aspecto que no rinde tributación política con unas elecciones a seis meses. Pero es un aspecto fundamental para poner freno a los incendios, la mayor parte de ellos provocados, y muchos de ellos de forma intencionada y criminal, no por negligencia. Aunque la negligencia también se convierte en criminal si se practican actividades prohibidas en alto riesgo de incendios.

La labor de los agentes de la Guardia Civil en esta materia es impagable. Por las dificultades que supone investigar unos hechos cuyo rastro eliminan las propias llamas. Por las dificultades de territorios tan extensos y sin la capacidad tecnológica de otros entornos, sembrados de cámaras de seguridad y de testigos. Aquí el testigo es el árbol que luego arderá. Pero también es verdad que las tecnologías son un aliciente contra estas bestias a las que, por ejemplo, acusan la posición de sus teléfonos móviles y desmontan su coartada. En cualquier caso, una tarea difícil, la de los agentes, para la que es más imprescindible que nunca la colaboración ciudadana. La de los vecinos y pobladores, que son los verdaderos protectores del monte y a los que hay que encomendar, con el amparo institucional y de las administraciones, el cuidado y la protección de la naturaleza.

Soria es la provincia con más densidad forestal de España. Soria vive libre de esos grandes incendios. No este año. Prácticamente todos los años. La receta no es otra que una cultura arraigada que ve en los bosques y los montes una fuente de riqueza directa: aprovechamientos forestales, micológicos, de caza y turísticos. Soria está amparada por la misma comunidad, por el mismo operativo y por el mismo plan contra incendios que, por ejemplo Sanabria o Las Médulas. Soria desmonta muchas de las demagógicas tesis desplegadas con interés puramente político. En cualquier caso, Soria nos dice que tienen mucho más que ver los pobladores que el operativo en la lucha contra los fuegos. No sólo es el modelo de aprovechamientos. Es también la concienciación que reside en Soria lo que hay que expandir para atajar a los criminales.