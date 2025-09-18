Creado: Actualizado:

El número dos del PP de Castilla y León ha pronunciado lo que todo el mundo sabía por este periódico: las elecciones autonómicas serán el 15 de marzo, verbalizó Paco Vázquez. Dice la verdad. Porque son cuando toca el final de mandato. Aunque también podrían ser el domingo anterior. El posterior ya no, fundamentalmente porque así lo dice la norma y además es Domingo de Ramos, de Semana Santa, no de Felipe Ramos. No confundir la banda del BMW con la tropa de los BMWs (de las Cortes de Castilla y Pollán). ¿Tuvo un desliz Vázquez? A saber si es un desliz o es la forma elegida por Mañueco para deslizar la fecha de forma extraoficial. Los caminos del metalenguaje son inescrutables. La fecha la tiene que anunciar el presidente de la Junta. Como Dios manda. Y lo hará. Pero eso no imposibilita a Vázquez para decir lo que todos saben, por mucho que se ofusquen algunos. Decir la verdad no puede incomodar a nadie. Este periódico lleva un año diciéndolo. Los comicios autonómicos, con el mandato exprimido hasta la última gota, en marzo si Sánchez no lo impide. Lo de que Juanma Moreno a lo mejor se anima y adelanta para coincidir con Castilla y León son pajas mentales de la Corte, la misma Corte que lleva un año diciendo que Mañueco iba a cometer otro adelanto electoral, pese a los síntomas inequívocos. Moreno quiere lucir en solitario su hegemonía. Y no se va a privar de darse el gusto de meterle hasta en el cielo de la boca a la vicepresidenta que ha extraditado Sánchez en su plan de mandar emisarios paracaidistas a las comunidades para seguir sorteando la corrupción que le rodea. Sánchez es una máquina de triturar carne ministerial para rédito propio y desgracia ajena. De esta operación de paracaidistas libró Oscar Puente por los pelos. Hay otro Óscar que no libró, pero ya tiene experiencia en aterrizajes forzosos, concretamente en Castilla y León. Pero este siempre cae de pie aunque lo tiren del Empire State.