Las tres citas pendientes e ineludibles del ministro Puente en Castilla y León

Recientemente el ministro vallisoletano Óscar Puente alardeó en sede parlamentaria, en el Senado, concretamente, de la capacidad de transparencia que siempre ha acompañado su trayectoria política. Exhibió ante la oposición del PP, que considera que fustigar al titular de la cartera de Transportes en el Senado es un ejercicio rentable, sus lista de comparecencias para dar respuesta en las sesiones de control. Muy por encima de sus predecesores. Error que cometen los populares, que casi siempre salen trasquilados, cuando Puente despliega las comparativas de obras, trenes, trayectos y frecuencias actuales con las de la etapa del austericidio de Mariano Rajoy, con sus innombrables ministros de Fomento que dejaron todas las infraestructuras de Castilla y León en un armario para ventilar las de Galicia, Madrid y Valencia, por ejemplo.

Pero ese ejercicio de transparencia y diálogo del que presume el ministro Puente en moqueta parlamentaria debería extenderlo al barro y los barrios del territorio. En concreto en su comunidad autónoma, donde el presidente de la Junta todavía espera una cita con el ministro para contarle las demandas de Castilla y León. Pero a esto se añaden las quejas y lamentos de los alcaldes de Valladolid, la ciudad de la que fue regidor el ministro, y de Palencia, donde no gobierna una facha consumada, lo hace una socialista solvente, como es Miriam Andrés. Ambos esperan un diálogo con el titular de la cartera de Transportes para abordar asuntos relacionados con obras de Adif, de los trenes. Valladolid para su futura estación y Palencia a cuenta del trazado del AVE cántabro. Poco cuenta la transparencia sobre la moqueta si luego esta no se ejerce en los territorios que sufren y se benefician de las obras. Pero, en cualquier caso, a los que afectan las obras. Esas dos citas, junto con la del presidente de Castilla y León, siguen pendientes en la agenda ministerial. Bien haría el PP del Senado en liberar al ministro de comparecencias que además de servirle de coartada al de Transportes no rentabilizan en nada los populares, que suelen salir escaldados de los duelos dialécticos, con excepción del senador segoviano Juanjo Sanz Vitorio, que es el único que le ha cogido la medida a Puente y sabe cómo enfrentarlo a la incoherencia que tanto puebla la política nacional. No debería retrasar más esas citas el ministro Puente o corre el riesgo de que asomen como cuchillas en la campaña de su amigo y compañero Carlos Martínez. Es difícil comprender que desoiga los envites de los populares Jesús Julio Carnero y Alfonso Fernández Mañueco. Pero lo que no tiene un pase es que ni siquiera atienda los de su compañera, la socialista alcaldesa de Palencia.