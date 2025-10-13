La Zona, ¿zona segura?

Creado: Actualizado:

Creo que mi primera copa me la tomé en La Zona a finales de los años 90. Ya ha llovido. Y recuerdo muy gratamente estar tres días antes de que el presidente Sánchez nos confinara en nuestros hogares en marzo de 2020, a altas horas y con unos amigos en el Pub Boulevard con su legendaria e incombustible dueña, Aurora, tras la barra. Hasta cantamos en el karaoke, no les digo más. Puedo asegurar con orgullo que, junto con mis amigos y esa noche, fuimos de los últimos clientes que vieron a su dueña y testigo de historias mil en activo. A raíz del COVID, Aurora echó el cierre y otra gestión se hizo cargo del establecimiento con un aire renovado y nuevo nombre comercial: Pantera Club. Como todos los de mi generación y llegado el sábado noche, he pisado La Zona y además me lo he pasado muy bien. Jamás tuvimos ningún problema. Y eso que peleas hubo siempre. Pero parece que cuando antes dos o tres sorianos se daban un par de hostias -que créanme se las daban-, todo quedaba en casa y además no había móviles grabando como ahora. Pero la película parece que ha cambiado en los últimos meses. Esta semana pasada se ha creado cierta polémica a raíz de una pelea en ese lugar de ocio nocturno. Las imágenes del suceso (que no voy a negar son brutales y propias de animales asilvestrados), han corrido como la pólvora y han terminado explotando en los tres partidos políticos del arco municipal provocando una pugna de a ver quién la tiene más grande. Ya me entienden. El Partido Popular, por boca del concejal Jiménez Santamaría, criticó la falta de efectivos en la policía Local -su vergonzosa situación viene de lejos-, e instó a la colocación de cámaras de seguridad en esas calles para persuadir futuras reyertas. El asunto de las cámaras, que meses antes habían votado en contra los populares a propuesta de VOX, levantó ampollas en la formación de los de Abascal y corrieron a marcar territorio como si solo ellos tuvieran la `patente de corso´ en materia de la denuncia de estos hechos. Y entre los dos partidos que estarán obligados a entenderse en no mucho tiempo, D.m., le hicieron el caldo gordo al PSOE que cuando ve estas cosas, créanme, se frota las manos aplicando eso de que «cuando el enemigo se equivoca no se le distrae». Decía el portavoz municipal del PSOE que La Zona es una zona segura. ¿Pero realmente lo es? Ante tamaña disputa donde todos han querido sacar tajada, ninguno se ha parado a pensar en quienes regentan esos establecimientos (algunos de ellos jóvenes sorianos) y que, como cualquier otra empresa, lo que menos necesitan es que se infunda miedo entre la población y su recaudación se vea mermada. Nadie niega que hay que buscar soluciones drásticas para que estos hechos no se repitan. Quien no sepa vivir en sociedad, a la selva de una patada en el tafanario. Y vaya por delante que a mí la solución de las cámaras de vigilancia no me ha gustado nunca; pero ni para esto ni para la chorrada esa que se han inventado de las zonas de emisiones fake y que ya está llenando de camaritas la ciudad.