Premios La Posada, un símbolo de la pujanza de Castilla y León

Un valor de Castilla y León. Eso es lo que representan los 14 nuevos galardonados de la edición de los Premios La Posada de El Mundo de Castilla y León 2025. Galardonados que son un símbolo del sector agroalimentario de la Comunidad (información en páginas interiores). Símbolo de la pujanza de esta tierra, que quien mejor representa es el bodeguero Jesús Yllera, el Premio ‘A toda una vida’. Todo un símbolo del mundo del vino en la Comunidad. Patriarca de una de una de las sagas bodegueras más ilustres de Castilla y León y del conjunto del país. Yllera es uno de los impulsores de la primera Denominación de Origen de la Comunidad y de los descubridores de la verdejo.

Pero Yllera es el exponente máximo de los galardonados. 14 premiados que, un año más y van ya trece ediciones, son la esencia de lo mejor que tiene esta tierra, a sus profesionales. Gentes, emprendedores sin importar la edad en lo que supone y significa el saber transformar lo bueno de Castilla y León. Gente que genera empleo, riqueza y dinamismo y que lo hacen allí donde más se necesita, en el mundo rural. Los premiados, todos ellos sin excepción y cada uno en lo suyo, suponen el mejor antídoto contra la despoblación. Y lo hacen apostando por Castilla y León, por su riqueza y transformándola en empleo. Algo que llevan a cabo subidos al carro de la innovación, de la sostenibilidad y del desarrollo en ese mundo rural que tanto necesita para crecer. Medio rural que, como los 14 premiados de La Posada de esta edición, es esencia de Castilla y León. Una esencia que es obligado proteger.

Justo lo que hacen los galardonados, proteger a ese medio rural dándole riqueza. Y, con ella, combatiendo la lacra de la despoblación que lo azota. Una afirmación que no es discutible porque lo evidencian sus hechos y los números, esos sí que no se discuten, de la riqueza que generan y lo que con ella aportan al Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León. Si a eso se le suma su incardinación en un mundo rural tan necesitado de proyectos de desarrollo, se tiene la cuadratura del círculo perfecta. Esa es la pata fundamental de estos galardones, que detrás de sus proyectos hay personas, grandes profesionales en lo suyo que apuestan claramente por Castilla y León, por su tierra. Ellos, los premiados, mejor que nadie, son la viva imagen del símbolo de la pujanza de la Comunidad.