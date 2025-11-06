Carlos Martínez se abraza a Mazón

Creado: Actualizado:

El PSOE de Castilla y León barrunta la ruina que se le viene encima en marzo, en las urnas reales, no en las vallas comerciales y la fantasía de Twitter. Aunque Twitter también le ha dado la espalda tras el batacazo de León con León y sin Castilla o con ella. Castilla y Valladolid es una redundancia. Castilla y Burgos es otro pleonasmo. A la cuenta de X de los socialistas de una comunidad autónoma irresoluble sólo llegan estacazos. Sebastopol se antoja cerca para escuchar el sonido de la hostia que se van a pegar en las urnas de marzo. Y lo saben. Hasta tal extremo que al alcalde de Soria, candidato a la alcaldía de la Junta, ha decidido abrazarse a Mazón, siguiendo la doctrina de Moncloa. Repetir hasta la extenuación la letanía de Mañueco es Mazón, o así. Y esparcir los muertos en el debate político. Arrojar los ahogados de la DANA sobre el tapete electoral de Castilla y León, a ver si pescan en barranco revuelto, no sólo no le traerá réditos a Carlos Martínez. Le traerá consecuencias que para sí no quisiera. Debería reflexionar antes de usar a la ligera los muertos, el dolor y su memoria, aunque le coree VOX. Nunca acarrea nada bueno, ya sean de una DANA, de una pandemia o de los trenes de Atocha. A los hechos, mismamente, me remito. El sabrá, él que cree saberlo todo. Levantó el vuelo en el Auditorio de León con plomo en la alas. Y el peso de la alcaldía se le hará cada día más insoportable e inverosímil desde el día que Mañueco disuelva Cortes y está al partir la nave que nunca ha de tornar. Mejor le vendría ir ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Mantener la aspiración a la Junta y la alcaldía resultará, además de insensato, suicida, porque afirma la tesis, cada vez más extendida entre los suyos y los ajenos, de que no cogerá el acta tras el fracaso, tal y como pactó con el ministro Puente cuando aceptó ser la coartada para retirar a Tudanca tras una década prodigiosa de fracasos. La alcaldía de Soria es su colchón, nada le falta.