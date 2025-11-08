El desafío de la gripe aviar requiere extremar la prevención y coordinación

Creado: Actualizado:

La gripe aviar se ha convertido en un importante desafío en el que está en juego la rentabilidad de muchas explotaciones ganaderas. Los focos han ido creciendo a pesar de las medidas de contención tomadas inicialmente y por eso ha sido necesario ir más allá. El Ministerio de Agricultura ha ordenado el confinamiento de las aves de corral para evitar cualquier contacto con las silvestres, impidiendo su cría al aire libre o con medidas excepcionales cuando no sea posible evitarlo.

Ya se están produciendo daños económicos y las medidas de contención suponen además una dificultad añadida para la actividad ganadera, pero la rápida extensión de la enfermedad aconseja extremar la prevención, porque si no los daños pueden ser mucho mayores. Se deben extremar las medidas preventivas cuanto antes, vigilando también su cumplimiento, porque no hacerlo conducirá a un masivo sacrificio de las aves donde se detecte el virus. En este sentido, la coordinación entre las administraciones implicadas se antoja como algo fundamental, más que nunca.

El problema sanitario no se centra solo en las aves de corral, ya que en estos momentos también hay una gran preocupación por la dermatosis nodular que esta afectando al ganado bovino. La Junta de Castilla y León ya está aplicando restricciones al movimiento de ganado, con la suspensión de ferias y cualquier concentración de ganado en la comunidad autónoma, así como con el control veterinario especial a las ganaderías que reciban animales de zonas consideradas de riesgo, incluida la inmovilización cautelar durante 21 días de todo el ganado bovino de la explotación.

La prevención tiene que aplicarse también a las personas que trabajan con los animales, porque en el caso de la gripe aviar se ha producido alguna transmisión de la enfermedad a humanos. Aunque sea excepcional y no haya transmisión entre humanos, cualquier prevención es poca.

En Castilla y León hay actualmente siete focos de gripe aviar tras los iniciales de Olmedo. La enfermedad ha dejado clara ya su capacidad de expansión también en la comunidad, por lo que es el momento de mostrar firmeza en las medidas preventivas y en la eliminación de focos cuando estos se produzcan. En este capítulo, la voz de los ganaderos debe también ser tenida en cuenta, pues son los principales interesados en la contención del virus, ya que está en juego su medio de vida y una herramienta económica fundamental en el medio rural.