Soria pierde una estrella, pero gana al mejor barista

La semana pasada, el chef soriano Óscar García anunciaba el cierre de su restaurante Baluarte en la capital. Años después de su apertura en 2008, a Baluarte le llegó el merecido premio en forma de estrella Michelin. Recuerdo aquella noche fría de noviembre de 2016 cuando varios amigos nos acercamos a su restaurante para brindar con él por tan insigne galardón. Óscar estaba radiante de felicidad, pero también se le notaba en la mirada, a modo de preludio, el peso de la responsabilidad que acababa de asumir con un galardón de esa talla y en una ciudad como la nuestra donde innovar, créanme, no es siempre plato de fácil elaboración. La decisión de renunciar a una estrella Michelin que durante años ha colocado a Soria en el mapa gastronómico nacional e internacional, no habrá sido nada fácil. Pero Óscar cierra una puerta en la capital para abrir una ventana de aire fresco en plena naturaleza y salpimentada con su maestría culinaria en su tierra natal. Óscar vuelve a sus raíces más sagradas, a donde fue feliz de niño y a donde se formó como persona. Vuelve a Vinuesa, donde habitan los pinos y los buenos recuerdos de juventud; esa etapa que a todos nos gustaría volver a acariciar por pura nostalgia. Y volverá a triunfar. Lo verán. Y si el arte de la cocina es importante para saciar los paladares, no les digo nada del también buen arte de preparar un café. Pero no un café cualquiera, sino un buen café. Tras el anuncio del cierre de Baluarte, la semana pasada Soria perdió una estrella Michelin, pero ganó al mejor barista de Castilla y León. Un buen amigo, Víctor Chicote, de la cafetería `Enjoy Coffee’ de la capital, se hacía el pasado lunes día 3 de noviembre con tan merecido premio sobre una bebida profundamente arraigada en nuestro día a día ya sea para comenzar la mañana con energía o acabar la tarde en buena compañía y animosa charla. Cuando el café fue introducido en España por los italianos que acompañaban a los Borbones tras la Guerra de Sucesión a mediados del siglo XVIII, pocos imaginarían que ese producto se convertiría en toda una institución y su consumo en un acto social inquebrantable. Palencia fue sede del primer campeonato “Palencia Ciudad del Café”, donde el soriano triunfó llevándose el primer premio y el reconocimiento como el mejor profesional del café de toda la comunidad autónoma. Su espectacular técnica, forjada tras años de experiencia frente a una cafetera, triunfó entre el jurado congregado en la capital palentina. Víctor Chicote no lleva la hostelería en las venas por puro azar. Sus padres, Víctor y Pilar, reconocidos hosteleros de nuestra ciudad, forjaron a buen seguro en él ese ímpetu y esa maestría de saber sentirse como pez en el agua tras una barra de bar. La técnica se aprende y se mejora con la experiencia, sí, pero otras cosas se heredan sin explicación alguna y se quedan grabadas en nuestra vida dándonos después excelentes resultados. ¡Enhorabuena, amigo!