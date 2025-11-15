Creado: Actualizado:

El potencial turístico de Castilla y León esta fuera de toda duda. La Comunidad tiene todo para ser lo que ya es, un referente y líder en el turismo de interior. El rico patrimonio natural, cultural, artístico y gastronómico, sumado a los grandes profesionales que jalonan el sector turístico a lo largo y ancho de la Comunidad, la convierten por derecho en un referente para el viajero, ya sea nacional o extranjero.

La Feria de Turismo de Interior (Intur) vuelve a desplegar, esta vez de la mano de Arpa, en lo que es una perfecta comunión, todo ese potencial turístico de la Comunidad. Y es que, de nuevo, Castilla y León vuelve a ser el referente y a acaparar gran parte del protagonismo, como referencia del turismo de interior. Y se ve en los diferentes espacios de la feria, como Intur Viajeros, donde se encuentran presentes la Junta de Castilla y León, los patronatos de turismo de las nueve provincias, el de la comarca de El Bierzo, la mancomunidad Raíces de Castilla, integrada por Oña, Frías y Poza de la Sal; la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas, la asociación cultural La Tanguilla, el turismo accesible con Impulsa Igualdad; Ampudia, las fundaciones Santa María la Real del Patrimonio Histórico y el Centro Nacional del Vidrio; Alaejos, Cogeces del Monte, La Santa Espina, Mojados, San Cebrián de Mazote, Tiedra, Torrelobatón, Villagarcía de Campos, Wamba, Fresno el Viejo y la Asociación de Desarrollo Rural ADRI Tierra de Campos y Norte de Valladolid.

Es decir, toda la nómina de esos grandes profesionales turísticos de la Comunidad, sin los cuales nada sería posible. Profesionales del sector a la que desde las administraciones deben escuchar y tener en cuenta. El objetivo último pasa por «avanzar por la senda de la excelencia para alcanzar la élite turística mundial», según afirmaba el presidente de la Junta en la puesta de largo de Intur.

Unas palabras que deben ir acompañadas de las políticas necesarias, que vengan a relanzar aún más la fortaleza de la Comunidad, de Castilla y León, en lo que a turismo de interior se refiere. Políticas desde todas las administraciones que deben contar con todos los actores. Es mucho y bueno lo que se viene haciendo en materia de turismo, pero eso no significa que no se pueda y se deba seguir mejorando y avanzando. Castilla y León es todo un potencial turístico desde todos los ámbitos y en todos los frentes. Un potencial que tiene que ser potenciado e impulsado.