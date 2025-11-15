Helicóptero bienvenido y esperpento burocrático

Creado: Actualizado:

Soria será una de los primeros lugares a los que llegue un nuevo helicóptero de la Junta de Castilla y León para emergencias. Fue un compromiso de Alfonso Fernández Mañueco que se está cumpliendo en los plazos previstos. El aparato estará operativo en Soria a partir de enero, al tiempo que los de Ávila y El Bierzo. Forma parte del plan del gobierno de Castilla y León para dotar de 10 helicópteros de emergencias, uno por provincia, más el de El Bierzo. Es un salto sustancial, ya que en la actualidad solo hay cuatro aeronaves con esa función. Soria, Ávila y El Bierzo inauguran el plan, ya que ha sido necesario hacerlo por fases, pues ninguna empresa podía facilitar diez helicópteros a la vez, pues los cuatro existentes también se renuevan. La llegada del helicóptero a Soria es especialmente bien recibida, dado que los traslados a otros hospitales de la comunidad de las personas afectadas por la emergencia son más habituales, dado que el soriano no tiene posibilidades de atender todas las necesidades, aunque cada vez va ofreciendo más servicios. Pero la llegada del helicóptero ha deparado una sorpresa en la parte administrativa, donde a veces se excede la capacidad para provocar situaciones esperpénticas. El aparato tendrá su base en el aeródromo de Garray, muy cerca de la capital soriana. La Diputación, que es la propietaria del aeródromo, va a iniciar la obras para la instalación de la plataforma y una construcción modular para acoger a los miembros de la tripulación. Es un aeródromo en fase de expansión, pero bloqueada, ya que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) no quiere tramitar los permisos porque está pendiente de ceder la competencias a la Junta de Castilla y León. Parece una dejación de funciones en toda regla, pues está paralizando una tramitación alegando que un futuro no va a ser cosa suya. No es de recibo paralizar la actividad antes que otra administración esté en disposición de llevarla a cabo. Porque el traspaso de competencias no se ha producido y ni siquiera hay un plazo concreto para ello. Así que la Diputación avanza en la ampliación, con la adquisición de los terrenos necesarios, pero no sabe cuándo podrá contar con los permisos para ejecutar las obras. Sí hará la plataforma para el helicóptero, sin permiso alguno y a la espera de ver si AESA se atreve a paralizarlas por ello, porque eso sería el reconocimiento de que sí ejerce las competencias, con lo que quedaría en evidencia por lavarse las manos con la ampliación de la pista de aterrizaje. Hay que confiar en que el esperpento no vaya a más y no se estropee la buena noticia de la llegada del helicóptero medicalizado, porque ya sería la demostración total de que a veces las administraciones van más en contra de los intereses de los ciudadanos por cuestiones partidistas, en lugar de cumplir con su obligación.