PP y VOX, los jetas de La Bañeza

A la vista de las deliberaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León se puede afirmar sin ningún género de dudas que en La Bañeza, tierra de buena alubia de riñón, hay un grupo de jetas que anida en el consistorio sin decoro ni decencia alguna. Son los del PP comandados por el manirroto del alcalde, Javier Carrera, y sus secuaces socios de VOX. Se iban a subir el sueldo para darse alegría al cuerpo, Macarena, hey. Debieron coger como referencia la inflación de Argentina en los tiempos del corralito, porque los muy jetas habían aplicado un incremento salarial del 31%, con efectos retroactivos. Un saqueo en toda regla a las arcas municipales. Hasta que llegó el de la UPL en el pleno y puso las cosas en el TSJ. Y el TSJ las cosas en su sitio. El mandatario no tiene vergüenza ni nadie que se la ponga. Y menos estos de VOX que vinieron a acabar con chiringuitos, paguitas y otras hierbas, y la primera ocurrencia es llenarse los bolsillos de billetes. Billetes, siempre billetes. Sobre todo si son bajo cuerda, como los que sueltan en Cortes, a decir del procurador de VOX, pero que ya no es de VOX, Javier Teira, que cantó por soleares. No tienen vergüenza. Si la tuvieran salían corriendo del Ayuntamiento y no volverían a aparecer hasta que a las ranas les salgan pelo. Su pretensión era, a decir del TSJ, perpetrar un saqueo en toda regla de las arcas municipales. No hay mucha diferencia entre el proceder de Koldo y estos despojos de la política leonesa. El alcalde tenía que cuadrar cuentas y salarios, una vez que su incapacidad orgánica le impidió acceder a los billetes que se reparten, también con alegría, en la Diputación provincial, él, que se las prometía muy felices. A ver si los mayores de unos y otros, PP y VOX, se pronuncian sobre tan feo y repugnante asunto. O no se pronuncian, para escarnio propio. Para el saqueo con rédito propio no hay bipartismo ni pinza que los fundó, ni indignación en VOX. Le van a arreglar la campaña al candidato. ¡Vaya calaña!