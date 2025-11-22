Bodas ítalo- sorianas durante la Guerra Civil Española (II)

Creado: Actualizado:

El matrimonio entre este aviador y una soriana no será el único del que se tenga constancia. Así, en prensa local encontramos referencia a otros dos en enlaces entre miembros de la Aviazione Legionaria y jóvenes sorianas.

Opinión Bodas ítalo- sorianas durante la Guerra Civil Española (I) Alberto Boo

El primero de ellos, aparecía así publicado, 23 de mayo de 1938, en la página 4 del diario Labor.

«A las diez de la mañana del día 19 del actual, en la ermita de San Saturio, tuvo lugar el enlace por poder de la señorita Juana Javierre Oncis con el oficial aviador italiano don Domenico Santiago Valsanie. Ostentando la representación de éste, don Antonio Ortega, Teniente Coronel de Ingenieros, siendo apadrinados por don Jesús Urrutia, magistrado de la audiencia de Soria, y doña Zoa Oncis, viuda de Javierre y madre de la novia. Don Julián Garcés, canónigo magistral de la Colegiata bendijo la ceremonia.

Deseamos al nuevo matrimonio una eterna luna de miel».

La contrayente era Juana Javierre Oncís, Nana, hija de Filomena, Zoa, Oncís Aragón viuda del antiguo médico de la prisión Mariano Javierre Orgie. En cuanto al novio se trataba del teniente de la Aviazione Legionaria Domenico Santiago Valsania, natural de Torino y destinado a los bombarderos basados en Garray.

Será precisamente con uno de estos aparatos, un SM 81 del escuadrón 213º con el que tomará parte en el bombardeo de Durango el 31 de marzo de 1937. En concreto será uno de los pilotos que despegarán esa tarde de Soria con el objetivo de lanzar sus bombas sobre las instalaciones ferroviarias de la villa vizcaína. A lo largo de ese día, se estima que perecieron por causa de las bombas italianas más de 200 personas.

Finalizado su servicio en España, la pareja se traslada a Italia donde nacerá su hija María del Carmen Valsania Javierre. Domenico continuará su carrera militar en la Regia Aeronautica lo que le llevará a participar en la Segunda Guerra Mundial. El 20 de abril de 1941 se encontraba como capitán al mando de un SM 79 perteneciente a las 194ª Squadriglia del 90º Gruppo que no regresó a la base, dándose como desaparecidos tanto el aparato como su tripulación. Nana regresará a España, falleciendo en Madrid en la década de los ochenta.

El último enlace se correspondería con el realizado entre Setefano Castellani Bruni y Maria Luisa de la Fuente Oncís. Este se anunciaba así por El Avisador Numantino en su edición del sábado 11 de junio de 1938.

«A las once de la mañana del jueves último, se celebró en el templo de San Juan de Rabanera de esta ciudad el enlace matrimonial de la distinguida señorita María Luisa de la Fuente Oncins hija de doña Juana Oncis, viuda de la Fuente, con el bizarro Teniente de Aviación del Ejército Italiano don Esteban Castellani Bruni, hijo de la Marquesa viuda de Castellani, doña Beatriz Bruni.

Bendijo la unión don Julián Garcés, Magistral de la I.I. Colegial y actuaron de padrinos doña Juana Oncis y don Julián de la Fuente Oncis, madre y hermanos de la contrayente. Los invitados fueron obsequiados con esplendidez en casa de la madre de la novia. El feliz matrimonio salió para Salamanca desde donde marchará a Italia».

Luisa de la Fuente Oncís contaba con 22, era natural de Soria capital y residía con su madre, Juana Oncís Aragón, y hermano Julián en la plaza del General Franco, hoy plaza Mayor. En cuanto al novio, era natural de Treia, Macerata, donde había nacido en 1910. Su llegada a Soria se corresponde con el uso del aeródromo de Garray por parte de la Aviazione Legionaria durante la batalla de Guadalajara. Así pues, será el 21 febrero del 37 cuando Stefano Castellani llegue a Soria encuadrado en la escuadrilla nº 13 del XXIV Grupo de Bombardeo Pesado «Marelli». Piloto de SM 79 volará en misiones sobre Guadalajara y, tras el término de la batalla, en las operaciones aéreas sobre el País Vasco. Así, desde Soria, tomará parte con la 280ª escuadrilla, entre otros, en los tristemente famosos bombardeos de Durango y Guernica.

La pareja marchará a Italia, estableciendo su residencia en Roma. Stefano combatirá en la Segunda Guerra Mundial, pero podrá regresar a casa y, ya retirado de la vida militar, podrá ver crecer a sus dos hijas. Tal y como recuerda su hija Patrizia, regresaran regularmente a la casa familiar en Soria para poder ver a la «nonna spagnola».

Referencias de las contrayentes

Resulta interesante resaltar que las autoridades italianas mostraron cierta precaución en torno a estos enlaces Así, como consta en el archivo municipal de Soria, tanto el cónsul general de Italia ubicado en Salamanca, Carlos Bossi, como el oficial al mando del 21º Stormo de Bonbardamento, Giuseppe Brina, solicitaron referencias sobre las prometidas de sus oficiales. En concreto, este interés se centraba en la conducta moral, política y situación económica, tanto de las novias como de su entorno familiar.

Un ejemplo de esta documentación sería la correspondiente a Carmen Valcárcel Izquierdo. En ella, aparecen sendas peticiones de información de la futura contrayente. Realizadas a principios de 1938, tanto por el cónsul italiano, como, por la citada unidad de bombarderos ya basada en Tudela, recibieron por respuesta un pequeño, pero detallado dosier realizado por el inspector de la policía municipal soriana.

[…] en cumplimiento de la respetable orden de V.S. fecha de ayer, he practicado las averiguaciones necesarias para poder informarle sobre la conducta moral y privada y medios financieros de la señorita Carmen Valcárcel Izquierdo, resulta que esta señorita es natural de Madrid de 20 años de edad, soltera, vive en compañía de sus padres don Ángel Valcárcel Borque de 50 años de edad natural de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) comandante de la Guardia Civil y doña Carmen Izquierdo Portocarrero de 48 años de edad natural de Cifuentes (Guadalajara) y dos hermanos menores en la calle de Nicolás Rabal número 3 cuarto izquierda.

Esta señorita ha observado buena conducta moral y privada siendo persona de arraigadas creencias religiosas y muy derechista. Le comunico a V.S. a la vez que le remito la declaración jurada de la madre de dicha señorita respecto a los medios financieros de la familia y certificación del señor cura párroco respecto a su conducta moral y religiosa Dios guarde a usted muchos años Soria 3 de febrero 1938 […]

Según la documentación del archivo municipal soriano, se recibieron y respondieron peticiones de este tipo sobre la ya citada Carmen Valcárcel Izquierdo, Carmen Luisa de la Fuente Oncís, Juliana Juana Javierre Oncís y Ángeles de Marco Marqués.

Un carabineri en Soria, Paolo Giaquinta

No se puede terminar estar relación de parejas ítalo-sorianas sin hacer referencia a la familia Giaquinta. Apellido muy conocido en la capital numantina y, cuyo origen, también lo encontramos en la Guerra Civil. Así, durante la batalla de Guadalajara, en marzo de 1937, Paolo Giaquinta Cugniata, un carabineri siciliano ya veterano de la campaña de Etiopía, cae herido en su pierna derecha y es trasladado a Soria. Allí conocerá a una joven, Francisca Ibáñez Alicante, iniciando un noviazgo interrumpido por la repatriación de Paolo. Casados por poderes, Francisca viajará hasta Chiaramonte Gulfi, localidad natal de Paolo, donde el matrimonio fijará su residencia. Será en esta localidad de Ragusa donde la pareja viva durante los siguientes 7 años. Movilizado durante la Segunda Guerra Mundial servirá en Sicilia, aunque conseguirá evitar ser capturado tras la entrada de las tropas alidadas en Palermo. Durante ese periodo en Italia nacerán dos de sus hijos, Salvador y Sebastián, un tercer hermano fallecerá de pequeño, pero también sufrirán las restricciones causadas por la Segunda Guerra Mundial.

A finales de los años 40 regresarán a España instalándose en la falda del castillo de Soria. Paolo trabajará en la barriada de Yagüe donde se le asignará una de las primeras viviendas, obteniendo la nacionalidad española por decreto recogido en el BOE del 19 de marzo de 1954. Con el paso de los años nacerán 4 hijos más y desempeñará diversos trabajos como cantero o panadero hasta su jubilación. Paolo fallecerá en Soria en 1981 y Francisca en 2006 a la edad de 84 años.

In memoria di Carmen & Domenico e Francisca & Paolo.