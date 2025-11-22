Un nuevo esfuerzo por dar apoyo a las víctimas de la violencia machista

Creado: Actualizado:

Estamos en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se desarrolla el 25 de noviembre. Es una jornada siempre oportuna mientras no desaparezca la lacra de la violencia machista. Se trata de concienciar a la sociedad sobre el problema, que es una labor que hay que mantener, pero lo verdaderamente importante es que haya una actuación por parte de las administraciones en varias direcciones, la lucha contra las actitudes machistas que acaban en violencia física y psicológica, la protección a las víctimas y el trabajo de apoyo para que puedan volver a normalizar sus vidas.

Es por ello que el anuncio de la Junta de Castilla y León de incrementar las partidas destinadas al apoyo psicológico de las víctimas de violencia de género es una buena noticia. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, encabezada por la consejera Isabel Blanco va a destinar 2,1 millones más a este fin, con lo que la partida pasará de 4,1 millones a 6,2 millones. La administración autonómica ha desarrollado un programa integral que abarca desde el primer momento de atención a la víctima, para luego cubrir las necesidades que tengan, como acogida o apoyo psicológico y asesoramiento y, finamente, apoyar a las mujeres a que rehagan su vida, para lo que es fundamental que encuentren un empleo.

Lo ideal sería que nada de esto fuera necesario porque no existiera la violencia machista. Pero la realidad es que existe y es un problema grave, para quienes lo sufren directamente y para la sociedad en general, ante el que no hay que bajar la guardia. Pese a los avances que se han producido en materia de igualdad, no hay que confiarse, pues se están detectando comportamientos que tienden a normalizar acciones hacia las mujeres, desde controlar el teléfono móvil hasta pedir explicaciones por la forma de vestir, que indican que todavía queda camino por recorrer.

Y hay que insistir en que las administraciones tienen la obligación de buscar soluciones, con un primer objetivo básico de protección a las víctimas, a todas y cada una de ellas, pues un fallo en el sistema de protección puede tener consecuencias nefastas. Por ello, no es de recibo que la Administración central haya negado información a la Junta de Castilla y León sobre el sistema Cometa, de control telemático, aduciendo que ha habido solo fallos puntuales. La transparencia es fundamental y ayuda también a las víctimas.