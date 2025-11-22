Falta de soluciones en el suministro eléctrico

Creado: Actualizado:

El debate sobre la necesidad o no de compensaciones para los territorios que son productores de una energía que mayoritariamente se consume en otros territorios es muy viejo. Las reclamaciones van desde exigir una recompensa en dinero a reclamar inversiones en infraestructuras eléctricas. Esta última es la postura de Castilla y León y es difícilmente reprochable, porque el problema de la comunidad es que a pesar de ser un gran productor de energía, además en más de un 90% en renovables, tiene problemas de suministro. Castilla y León produce al año más 26.000 GWh y no llega a 12.000 en consumo. No habría mayor problema en esos datos si no fuera porque no hay posibilidad de consumir mucho más. Es decir, que proyectos empresariales que demandan energía están en el aire porque no hay capacidad para proporcionársela en determinadas zonas, y eso sí que convierte en una paradoja el hecho de ser un gran productor de electricidad. Soria es un ejemplo claro, porque hay varios planes de instalación de empresas que están condicionados por la disponibilidad de energía para el consumo. Y la provincia también es excedentaria en producción energética, que es de unos 3.000 GWh, mientras su consumo está por debajo de los 700 GWh. Sus posibilidades de crecimiento están mermadas por la falta de suministro. Ya hay empresas que han renunciado a instalarse en Soria por ese problema y otras que tienen sus planes condicionados por lo mismo. Ahora hay una nueva planificación energética en marcha que parece que vuelve a primar la evacuación de la energía producida en Soria frente a las inversiones en asegurar unas infraestructuras de suministro que garanticen el desarrollo. Incluso admitiendo lo que defiende el PSOE soriano, que asegura que la nueva planificación va a mejorar el suministro, los planes son hasta 2030 y es imposible ser optimista en Soria en cuanto a que se priorice a la provincia, en esto como en otras cosas, cuando el problema es de ahora. ¿No hay posibilidad de soluciones a un plazo más corto? Parece que sí, pues el PP ha sido capaz de pactar unas enmiendas con el PNV, como anunciaban esta semana los senadores y el diputado por Soria del PP, a la Ley de Movilidad Sostenible, que incluyen desde medidas en la planificación para incluir nuevas posiciones de consumo a la posibilidad de crear una conexión directa a la red de transporte en caso de saturación. La idea es plausible, porque permitiría abordar más rápidamente los problemas de falta de capacidad de suministro energético en Soria y, por supuesto, en cualquier otro punto de la comunidad y de España. Habrá que ver la voluntad del Gobierno para afrontar el problema, que tiene que ver también con soluciones a la despoblación. Claro, no habrá solución si lo que se persigue es que Soria y otros lugares de Castilla y León sigan siendo atractivos para la instalación de parques de renovables por «la baja densidad de población», como ha defendido el MITECO.