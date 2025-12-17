PSOE: listas con plomo en las alas

Creado: Actualizado:

Lo que es de acervo popular ya lo admite abiertamente el candidato a la alcaldía de la Junta, Carlos Martínez, el primero de su nombre. Las golferías y golfadas que salen como si de un pozo de petróleo se tratara en el seno socialista le pasarán factura en las urnas de marzo. Al final a Martínez los comicios le salen a devolver, como en Hacienda, que somos todos, pero sólo persiguen a los honrados. Y por si hubiera duda del vaticinio del candidato del PSOECyL, hoy todavía en manos del tudanquismo más atroz (así le va), han decidido ir con listas con plomo en las alas. Carlos Martínez ha decidido ponérselo más difícil a Carlos Martínez, que lo tiene de improbable a imposible. En el dos de León va un alcalde imputado y pendiente de pleito a cuenta de un lío que se montó cargando al Ayuntamiento una cartelería particular, pero que fue todo una confusión, factura y correo municipal incluido. Se lo tendrá que explicar a su señoría para que lo entienda. Mira que les pasan cosas raras a estos, que siempre se lían a su favor. Es el alcalde de Villablino, Mario Rivas. El otro es el tres de Soria, la lista que encabeza el cabeza de lista. Jesús Cedazo, un viejo conocido de andanzas y brebajes, pero también de la Guardia Civil, que tuvo que ir a buscarlo a casa después de salirse con el coche de la autovía y dejarlo allí tirado para que lo recogiera la parienta, no fuera que hubiera que soplar. El caso es que la pareja, la de la Benemérita, no la de Cedazo, se personó en casa y acabó soplando y sorbiendo a la vez, sin ocho meses de carné. El PSOE de Tudanca se montó una de esas de filibusteros de él. Lo dio de baja, siguió de alcalde, lo volvió a presentar y arrasó en las urnas, como en la autovía. No lo puede expresar mejor el candidato Martínez: hartazgo y contundencia. Luego les brotan acosadores sexuales, los abusadores de menores o los agresores machistas y se tiran de los pelos. O no las cheiran o están organizando las excusas para la debacle que les viene.