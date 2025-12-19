La paradoja del PSOECyL

Creado: Actualizado:

El PSOECyL de Carlos Martínez tendrá que explicar cuál el criterio, la ética y el código por el que se mueve. Por qué lo que vale para uno no vale para otro, que se encuentra en la misma situación. Por qué no existe un código y una ética universal y aplicable para todos aquellos que tienen la misma circunstancia y sí la hay casi a la carta, según sea uno u otro. Así es como surgen los Ábalos, Koldos, Cerdán y Salazar.

Deberán explicar cómo el alcalde de Villablino, Mario Rivas, investigado por un delito de corrupción, tráfico de influencias, sí puede ir en la lista a las Cortes de número dos, mientras el ex procurador por Segovia José Luis Vázquez, también investigado por el mismo tipo delictivo de corrupción, en su caso prevaricación y malversación, no sólo tenía que dimitir sino que no puede ir en las listas. No puede valer lo uno y lo otro. Eso es la ética paradójica y no la aristotélica. No puede ser que uno tenga que irse y no pueda volver a las listas y al otro se le lleve de dos a las Cortes.

El «hartazgo» y la contundencia tiene que seguir por la coherencia interna. Alguien en el PSOE de Castilla y León de Carlos Martínez debe explicarlo. Los primeros que no entienden esta doble vara de medir y de aplicar la ética, son los militantes del partido y los segundos, los ciudadanos. A esto se le llama vivir en la incoherencia, que aguanta lo que aguanta, pero nunca eternamente. Y menos en la travesía autodestructiva en la que vive el PSOE. Carlos Martínez tiene que aclararlo y, sino lo hace, deberá ser Ferraz quien tome la decisión por él. Será quien deba decidir qué vale y qué gana, si una cosa o la contraria para no continuar en este filibusterismo heredado de la etapa de Luis Tudanca. Deberá ser Ferraz, a la vista de que Carlos Martínez continúa ausente de los asuntos de Castilla y León.

O puede seguir el segoviano José Luis Vázquez o no puede ir en las listas el alcalde de Villablino. Es de un silogismo simple. Lo que no puede ser es que uno tuviera que dimitir de procurador y, pese a querer continuar en las listas, no pueda y el otro sí tenga hueco. Esa es la paradoja y la doble vara de medir en la que se encuentra inmerso el PSOECyL, con Carlos Martínez a la cabeza, que toma una decisión y la contraria para casos y situaciones idénticas.

Pero la única paradoja que sirve, la que vale, es aquella que dice que si la dirección autonómica del PSOE, que lidera Carlos Martínez, no toma decisiones deberá hacerlo Ferraz. Por que, de no hacerlo, luego no sirve tirarse de los pelos si uno u otro salen absueltos o condenado. Esa es la paradoja ética en la que vive inmerso el PSOECyL y que debe resolver.