Diez destapa el farol del PSOECyL

Creado: Actualizado:

El alcalde de León, que es, de largo (y mira que es largo), el más espabilado de los socialistas de este hemisferio, le acaba de destapar el farol al candidato a la alcaldía de la Junta, ese que sigue pronunciando castillaleón, pese a los disgustos que le va a traer su necedad fonética y vocalizadora. Jose Antonio Diez (JA10) anticipa el abismo electoral al que se asoma el PSOECyL, una vez peladas en Extremadura las barbas del candidato, que de Gallardo sólo porta el apellido. Y sin decirlo, pero pronunciándolo, ya le augura una derrota, aunque tiene la educación y cortesía de no hacer énfasis en los decibelios de la hostia que les va a caer en Castilla y León. Incluso le da la solución a la derrota y ahí es donde destapa el farol del pacto de caballeros (y doncellas) con el que anda envidando el de Soria a Mañueco. El rollo ese de que gobierne la lista más votada. Pues el de León, JA10, ya le advierte a Carlos Martínez, el primero de su nombre, que se acepte el órdago, que es lo mismo que ponerse la venda antes que la herida. Es lo mismo que ha hecho el histórico Ibarra en tierras extremeñas, pero después de que la hostia sonara en los arrabales de Sebastopol. El regidor leonés es un adelantado a su tiempo y a los tiempos de Ibarra. La anticipación en política y no perder la iniciativa es una virtud que la mediocridad del gremio ha puesto en desuso. En resumidas cuentas, que ni el más importante de los representantes institucionales que el PSOE de Carlos Martínez puede lucir en la comunidad cree en las más mínimas posibilidades del propio Martínez. Aunque dicho sea de paso, él tampoco ha hecho mucho por dar un giro al embolado en el que le metieron (sarna con gusto no pica) Puente y Cendón. Y ahora el candidato socialista puede seguir abonando a VOX, como lleva haciendo con su compadreo con los de Abascal en Cortes, que ya le pasarán la factura en las urnas los de Abascal. Extremadura, sin ir más lejos. JA10 es de los que las cheira de lejos.