Punto final a 2025. Atrás quedan doce meses que si por algo van a ser recordados es por la crispación política. No busquen grandes logros, ni decisiones políticas que mejoren sus vidas porque no las hay. Lo que sí existe es un lenguaje político muy alejado del debate de las ideas y de los proyectos. Ese que hace que unos y otros, los del otrora bipartidismo, y aquellos que venían de salvadores del sistema, se crean que tiene más razón aquel que más insulta o, dicho en román paladino, el que más burradas suelta. Claro que en esto último la palma se la llevan los de la derecha extrema, ya saben los de la España que madruga... pero no siempre.

Una crispación que se hará aún más pronunciada en este 2026 que acaba de echar a andar y en el que se otean ya las urnas de unas nuevas elecciones autonómicas que pueden significar el principio del fin del nuevo líder del socialismo castellano y leonés, con esa y copulativa que tanto le cuesta pronunciar al de las tierras altas de Soria. Un Carlos Martínez que va camino de llamarse ‘el breve’, a poco que las urnas no le acompañen. Y, desde luego, las barbas peladas del PSOE de la vecina Extremadura hacen que las de los socialistas de aquí tengan ya las suyas puestas a remojar porque los augurios no son nada buenos.

Cómo lo verá de mal el de las tierras altas sorianas para que no sólo insista con la linde esa de ofrecer un pacto a Alfonso Fernández Mañueco para que gobierne la lista más votada, sino para que además añada aquello de que esto no va de Pedro Sánchez, que no es el presidente del Gobierno, el de su partido, el del mismo PSOE que el de las tierras altas, el que se examina cuando se abran las urnas un 15 de marzo cualquiera. ¿Pero no presume de la gestión que está llevando a cabo Pedro Sánchez en el Gobierno? ¿Pero no dicen los socialistas que ahí se ve la diferencia entre lo que hace el PP cuando gobierna y su gestión? ¿Qué teme el de las tierras altas para que no quiera que se examine a Pedro Sánchez? ¿O es que acaso el presidente del Gobierno y máximo responsable del PSOE no va a vender y contraponer la gestión de su Ejecutivo con la del PP cuando venga a hacer campaña a Castilla y León? Porque vendrá y el de las tierras altas le aplaudirá, le reirá las gracias y se subirá a lomos de su gestión, esa que dice que no se examina porque no toca.

Y tiene razón, lo que toca hasta marzo, claro que así debería ser siempre y no sólo cuando se abren las urnas, es hablar de Castilla y León. Y lo deseable es que se hiciera desde las propuestas para mejorar la vida de los castellanos y leoneses. Y sí toca hablar de los 40 años del PP al frente de la Junta, pero también de los 40 años del PSOE en la oposición. Haría bien el de las tierra altas en analizar qué ha hecho o no ha hecho su partido para que en todo este tiempo haya sido incapaz de destronar al PP. Quizás así y sólo así evitaría que las urnas le conviertan en Carlos Martínez, ‘el breve’.